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Mobilya ihracatı tasarımla 6 milyar dolara ulaşacak - Son Dakika

Mobilya ihracatı tasarımla 6 milyar dolara ulaşacak

28.01.2022 16:52
Mobilya ihracatı tasarımla 6 milyar dolara ulaşacak

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin düzenlediği ve geçtiğimiz yılda büyük ilgi gören Ezber Bozan Tasarım Yarışmasının başvuruları başladı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin düzenlediği ve geçtiğimiz yılda büyük ilgi gören Ezber Bozan Tasarım Yarışmasının başvuruları başladı. "Smart Furnite" temasıyla düzenlenecek olan yarışmanın başvuru süreci, 10 Temmuz'a kadar devam edecek. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, "2023 yılında, tasarıma yaptığımız yatırımla, mobilya ihracatında 6 milyar dolara ulaşacağız" dedi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin düzenlendiği, ilk yılında büyük ilgiliyle karşılanan Ezber Bozan Tasarım Yarışması, 2022 yılında "Smart Furnite" teması ile gerçekleştirilecek. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Ezber Bozan Tasarım Yarışmasını bu sene tamamen mobilya birliği olarak düzenlediklerini, "Smart" temasıyla yarışmacılardan; değişen yaşam şekillerine adapte edilebilen ve tercihen sürdürebilir malzemelerden oluşan daha fonksiyonel ve kullanışlı tasarımlar beklendiğini söyledi.

Binin üzerinde başvuru hedefleniyor

Başkanı Cahit Doğan Yağcı, yarışma süresinde İzmir'deki üniversitelerin endüstriyel tasarım ve mobilya dekorasyon bölümleriyle iş birliği içinde olacaklarını ve başvuruların Türkiye'de marka üretici firmalarının ve tasarım ofislerinin profesyonel endüstriyel tasarımcılarından oluşan jüri tarafından değerlendirileceğini ifade etti.

İnovasyonda öncü olmanın sadece prestij olmadığını aynı zamanda da geleceğe yön verme imkanı sağladığını belirten Başkan Yaycı, "Bu yüzden bu sene çevresel sürdürülebilirlik temasının altını çiziyoruz. Değerlendirme kriterlerimiz içinde sürdürülebilir malzemeler kullanılarak tasarlanmış/geri dönüştürülebilir olması da yer alıyor. Yarışmamızın başvuruları 10 Temmuz 2022'ye kadar devam edecek. Geçen sene 70 üniversitenin toplamda 92 tasarım ve mimarlık bölümleri öğrenci ve profesyonel toplam 677 başvuru alındı. Rekor düzeydeki başvurunun bu sene katlanacağına inanıyor ve binin üzerinde başvuru hedefliyoruz. Yeni ödüllerimiz var ve toplam para ödülümüzü de 220 bin TL'ye yükselttik" dedi.

"Ezber Bozan Tasarım Yarışması, kuvvetli network sağlamak adını çok büyük bir kazanım"

Başkan Yaycı, geçtiğimiz yıl dereceye giren yarışmacıların tasarımlarını EİB desteğiyle ürettirme şansı bulduğunu ve networklerini geliştirerek iş teklifleri aldıklarını açıklayarak, "Yarışmacılar bu sene de Ege Bölgesinde faaliyet gösteren firmalarda iş veya staj imkanlarına sahip olacak. Yarışmamızın nihai hedeflerinden en önemlisi; tasarımların seri üretime geçmesi, piyasaya sürülerek sektöre kazandırılması ve ihraç edilmesi. Ezber Bozan Tasarım Yarışması bir yarışma olmanın ötesinde aslında gençlerimiz için bir dönüm noktası; çünkü nakdi ödüllerden ziyade yurtdışı eğitim bursu ve fuar ziyaretleri ödülleri gelecekleri için çok önemli. Ülkemizin tanınmış endüstriyel tasarımcılarından oluşan yeni jüri kadromuz ile online toplantılarımıza başladık. Tasarım yarışmalarının yarışmaya katılanlar için en önemli noktası olan jüride sektörlerin endüstriyel ve profesyonel tasarımcıları, mobilya sektörünün kendi alanında kurumsal önemli temsilciler var. Bu kadar önemli isimleri bir araya getirmek Ezber Bozan Tasarım Yarışması'na katılmayı düşünen hem öğrenci hem de profesyoneller için kuvvetli bir network sağlamaları adına çok büyük bir kazanım" diye konuştu.

"Mobilya ihracatında 6 milyar dolara ulaşacağız"

Dereceye giren tasarımların ürettirileceğini ve EİB'de, EİB'nin katıldığı fuarlarda sergilenebileceğini söyleyen Yaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz sene dereceye giren tasarımların üretim süreçlerine geçildi, MODEKO Uluslararası İzmir Mobilya Fuarında sergilenmesi planlanıyor. Geçen senenin profesyonel kategori birincisi Erdener Atasaray, dünyanın en prestijli tasarım okullarından olan NABA'dan kabul aldı, gurur duyuyoruz. Türkiye geneli mobilya ihracatımız 2021 yılında yüzde 24 artışla 4,2 milyar dolara ulaştı. 2021 yılında Türkiye geneli mobilya ihraç birim fiyatı 2,74 dolar; Ege'nin ise ihraç birim fiyatı 3,23 dolar. Bu tablo sektörümüzün dış ticaret dengesine sağladığı katma değeri ortaya net bir şekilde koyuyor. Bugün mobilya dahil birçok sektörde tasarım gündemde ve ön planda. Herkesin yaptığını değil farklı olanı yapmalıyız. 2023 yılında, tasarıma yaptığımız yatırımla, mobilya ihracatında 6 milyar dolara ulaşacağız."

Yarışmanın ödülleri

Yarışmada öğrenci kategorisinde birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye 10 bin TL ve 5 adet 5 bin TL'lik EİB Özel Ödülü verilecek. Profesyonel kategoride ise birinciye 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye 20 bin TL ve 5 adet 10 bin TL'lik EİB Özel Ödülü verilecek. Ayrıca; Yurt Dışı Fuar Katılımı, Yurt Dışı Eğitim Bursu Ödülü, Üniversite Özel Ödülü, İş veya Staj Ödülü ve Tasarımların Üretimi Ödülü de yarışmada yer alıyor.

Yarışma ile ilgili detaylara www.ezberbozantasarimlar.org adresinden veya Ezber Bozan EİB adlı sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor. - İZMİR

Mobilya ihracatı tasarımla 6 milyar dolara ulaşacak
Mobilya ihracatı tasarımla 6 milyar dolara ulaşacak
Mobilya ihracatı tasarımla 6 milyar dolara ulaşacak
Mobilya ihracatı tasarımla 6 milyar dolara ulaşacak

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Türk Lirası, Türkiye, İzmir, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mobilya ihracatı tasarımla 6 milyar dolara ulaşacak - Son Dakika
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