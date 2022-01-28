Modalife'ın yeni ürün grupları ön satışta

Modalife, tüketici dostu kampanyalarına 2022 yılında da devam ederek yeni ürün gruplarını "modalife.com"da ön satışta sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Modalife, 2022 yılında da tüketici dostu fiyat politikasıyla aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Modalife'ın; 3+3+1 koltuk takımları, köşe mobilyaları, yatak setleri, genç odaları ve farklı ürünlerinde devam eden "Yılın Son Fırsatı" kampanyasına ek olarak yeni fırsat ve kampanyalar da başlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Modalife İletişim ve Marka Müdürü Serdar Işık, tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini her zaman göz önünde bulundurduklarını belirtti.

Erişebilir maliyetler için tüketiciyle doğrudan temas ilkesini benimsediklerini aktaran Işık, "Modalife'ın 'Türkiye'nin Düğün Paketçisi' sloganını da yıllardır gururla taşıdık.30'u aşkın depomuz ve Türkiye'nin her yerine en kısa sürede ulaşan sevkiyat ağımızla sektörün önde gelen mobilya markasıyız. Uygun fiyat politikamızla iddialıyız. Ayrıca stokumuzda hazır bulunan ürünlerimizi '1 Günde Teslim' ediyoruz ki bu konuda da tekiz." ifadelerini kullandı.

Kredi kartına taksit imkanı

Açıklamaya göre, Modalife; yurt genelinde kendi bünyesindeki 150'den fazla mağazasında ve internet sitesinde yüzde 40 daha uyguna tüketiciye sunduğu ürünlerinde, fiyat avantajlarını, kredi kartına 9 taksit ve ING Türkiye iş birliğinde peşin fiyatına, vade farksız 36 aya kadar vadeli tüketici kredisi fırsatıyla destekliyor.

Modalife internet sitesinde 7/24 sunulan ön satış olanağıyla 2022 yılının en yeni ve son moda ürünlerini mağazaya gelmeden, online olarak satın almak da mümkün. Vücut yapısı ve ağırlığına göre şekil alıp omurga desteği sağlayan, krom (gümüş) detaylarla dikkati çeken "Vivaldi" berjer, Modalife'ın internet sitesinde satışta olan ürünleri arasında bulunuyor. Yavaşlatıcı sistem kullanılarak, gizli ayaklar sayesinde ağır yüke karşı desteklenen "Vivaldi" grubundaki ürünler, şık ve zarif mekanlar için tasarlandı.

Beyaz ve goldun uyumunu yansıtan "Vanesa" ürün grubu da gizli ayaklar ile ağır yüke karşı desteklenirken, yatak başlığındaki dikey detaylar ve geniş iç hacimli gardırobuyla, konforlu bir yatak odasından ödün vermeyenlerin tercihi olmaya aday arasında bulunuyor.

Koltuk takımındaki kapitone detayları, işlemeli ayaklar ve desenli yastıklarıyla iddialı ürün grubu olan "Hürrem" de gold kulp detaylarıyla, yemek ve yatak odasında farklılık arayanlara ve avangarde sevenlere alternatif olarak sunuluyor. "Hürrem" ürün grubu da şu anda online olarak ön satışta bulunuyor.