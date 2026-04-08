Moldova Büyükelçisi Marmaris'te

08.04.2026 21:39
Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Oleg Serebrian, Marmaris Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Oleg Serebrian, ekonomik ve kültürel işbirliği çalışmaları kapsamında Marmaris Ticaret Odasını (MTO) ziyaret etti.

Moldova Marmaris Fahri Konsolosu Gül Yazıcı ve beraberindeki heyetin de yer aldığı ziyarette, Türkiye ile Moldova arasındaki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

MTO Meclis Başkanı Zekiye İpci ve Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan'ın ev sahipliği yaptığı görüşmede, Marmaris'in sektörel ve ticari yapısı hakkında heyete bilgi verildi.

İki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine işaret edilen ziyarette, karşılıklı iyi niyet temennileri dile getirildi.

Ziyarette, Moldova'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilisi Snejana Serebrian, Ekonomik İşler Danışmanı Anghelina Ceban, Ulusal Turizm Ofisi Direktörü Ana Şandra ile Pazarlama, İnovasyon ve İletişim Departmanı Başkanı Mtvarisa Luchian da hazır bulundu.

MTO Yönetim Kurulu üyeleri Ece Baysal, Gülce Civelek, Zafer Öznur ve Genel Sekreter Taşkın Baykara'nın da katıldığı görüşmede, bölgedeki yatırım olanakları değerlendirildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Dış Politika, Marmaris, Ekonomi, Türkiye, Moldova, Turizm, Ankara, Son Dakika

ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri de takmak yasak
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
