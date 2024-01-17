Moody\'s 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi

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Moody's, 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.
Moody's Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından Türk bankaları için not değerlendirmesinde bulundu. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'de 17 bankanın not görünümünün durağandan pozitife çevrildiği belirtildi.
Moody's, 12 Ocak'ta yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü durağandan pozitife çevirmişti.
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