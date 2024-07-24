Moody's, Şekerbank'ın uzun vadeli mevduat notlarını üç kademe birden artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Moody's, Şekerbank'ın uzun vadeli mevduat notlarını üç kademe birden artırdı

Moody\'s, Şekerbank\'ın uzun vadeli mevduat notlarını üç kademe birden artırdı

Moody's, Şekerbank'ın uzun vadeli TL ve Yabancı Para (YP) mevduat notlarını üçer kademe birden artırarak 'Caa1'den 'B1'e yükseltti. Ayrıca, bankanın temel kredi değerlendirme notu ve ulusal ölçek uzun vadeli TL mevduat notu da yükseltildi. Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin, Türkiye'nin ekonomi programına olan güvenin ve Şekerbank'ın başarısının bu not artışında rol oynadığını belirtti.

24.07.2024 12:03
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Moody's, Şekerbank'ın uzun vadeli mevduat notlarını üç kademe birden artırdı ve görünümünü ise pozitif olarak belirledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Şekerbank'ın uzun vadeli TL ve Yabancı Para (YP) mevduat notlarını üçer kademe birden artırarak "Caa1"den "B1"e yükseltti, not görünümlerini ise pozitif olarak belirledi.

Söz konusu not artışına, 19 Temmuz'da Türkiye'nin uzun vadeli TL ve YP ihraççı notlarının B3'ten B1'e iki kademe yükseltilmesinin yanı sıra Şekerbank'ın güçlü sermaye yapısı ve ihtiyatlı risk yönetimi uygulamaları ile öne çıkan finansal performansı dayanak gösterildi.

Moody's ayrıca bankanın temel kredi değerlendirme notunu "caa1"den "b2"ye, ulusal ölçek uzun vadeli TL mevduat notunu "Baa3.tr"den "Aa2.tr"ye, ulusal ölçek kısa vadeli TL mevduat notunu da "TR-3"ten "TR-1"e yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin, söz konusu not artışında Türkiye'nin ekonomi programına olan güvenin ve Şekerbank'ın başarısının rol oynadığını kaydetti.

Galpin, şunları kaydetti:

"Bütüncül bir program ve kapsamlı bir yol haritası ile sürdürülen ekonomi programı, yatırımcıların dikkatini çeken, uluslararası çapta ilgiyle takip edilen güçlü bir Türkiye hikayesinin sağlam temellerini atmaktadır. Bu çerçevede Moody's geçtiğimiz hafta sonu ülkemizin kredi notunu iki basamak birden yükseltirken görünümünü de pozitif olarak değerlendirmiştir. Kararlılıkla sürdürülen politikalar sayesinde faaliyet ortamında sağlanan iyileşme, Şekerbank'ın son yıllarda daha da öne çıkan finansal performansındaki kayda değer başarıyla birleşerek bankamızın uzun vadeli TL ve YP mevduat notlarının üçer kademe birden yükselişini sağlamıştır. Şekerbank'ın başarılı finansal performansı yanında Türkiye'nin kredibilitesi yüksek ekonomi programına olan güvenin bir yansıması olan bu gelişmeden dolayı gururluyuz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Moody's, Şekerbank'ın uzun vadeli mevduat notlarını üç kademe birden artırdı - Son Dakika

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