Moody's: TCMB'nin politika faizini yüzde 25-30 seviyelerine yaklaştırmasını bekliyoruz - Son Dakika
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Moody's: TCMB'nin politika faizini yüzde 25-30 seviyelerine yaklaştırmasını bekliyoruz

20.06.2023 20:51

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, TCMB'nin politika faizini hızla yüzde 25-30 seviyelerine yaklaştırmasını beklediğini açıkladı. Moody's ayrıca, ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politikaya geçişin kredi notu açısından olumlu olacağını belirtti. TCMB'nin ilave faiz artışlarına ihtiyaç duyacağına işaret eden Moody's, son bir yıl içinde uygulamaya konulan makro ihtiyati önlemlerin kademeli şekilde kaldırılmasını da bekliyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Haziran Perşembe günü saat 14.00'da açıklayacağı faiz kararı öncesinde yabancı kurumlardan tahminler gelmeye devam ediyor. ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bugün paylaştığı raporda, "TCMB'nin politika faizini hızla, şu anda vadeye bağlı olarak yüzde 25-30 seviyelerinde olan TL mevduat faizlerine yaklaştırmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

KREDİ NOTU DEĞERLENDİRMESİ

Bloomberg'in aktardığına göre, raporda ayrıca, "İzlenmesi halinde, ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politikaya geçiş, tartışmasız bir şekilde kredi notu açısından olumlu olur" denildi.

MERKEZ'DEN İLAVE FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Moody's, para politikasını etkin şekilde sıkılaştırmak ve aynı zamanda enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu vurgulaması için TCMB'nin ilave faiz artışlarına ihtiyaç duyacağına işaret etti. Moody's, son bir yıl içinde uygulamaya konulan makro ihtiyati önlemlerin büyük bölümünün de, bankacılık sektörünün kârlılığı üzerinde en büyük etkisi olanlar başta olmak üzere kademeli şekilde kaldırılmasını da bekliyor.

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Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Moody's: TCMB'nin politika faizini yüzde 25-30 seviyelerine yaklaştırmasını bekliyoruz - Son Dakika
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