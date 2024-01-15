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Moody's Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi - Son Dakika
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Moody's Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi

BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, Moody's'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesini beklediklerini ve geç kalınmış bir değerlendirme olduğunu belirtti. Kararın yurtiçi piyasalara doping etkisi yapması ve uluslararası doğrudan yatırımların hızlanması bekleniyor. BankPozitif olarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Moody\'s Türkiye\'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi
15.01.2024 - 10:50,  Güncelleme: 10:56
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BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, "Moody's'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesi şaşırtıcı değil. Beklentilerimiz doğrultusunda, hatta geç kalınmış bir değerlendirme oldu" İfadelerini kullandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü ise piyasaların beklentisi doğrultusunda yukarı yönlü revize etti. Moody's raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, kararın sürpriz bir gelişme olmadığını belirterek, "Artan döviz rezervleri, gerileyen cari işlemler ve dış ticaret açığı, rekor kıran ihracat, güçlü büyümenin etkileri ve CDS priminin 300'ün altında seyretmesi uluslararası kuruluşların dikkatini çekiyor. Türkiye, Fitch Ratings ve S&P gibi diğer derecelendirme kuruluşlarından da olumlu tepkiler almıştı. Moody's'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesi şaşırtıcı değil. Beklentilerimiz doğrultusunda, hatta geç kalınmış bir değerlendirme oldu" İfadelerini kullandı.

"Moody's kararı piyasalarda doping etkisi yapacak"

Kararın yurtiçi piyasalara doping etkisi yapacağına işaret eden Erkan Kork, "Bugüne kadar Türkiye konusunda oldukça cimri davranan, zaman zaman objektiflikten uzak kararlar alan kredi derecelendirme kuruluşlarının olumlu tabloyu görmemezlikten gelmesi pek de mümkün değildi. Ülkemize uluslararası doğrudan yatırımların başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere hızlanacağını düşünüyorum. Küresel piyasalar tatil rehavetinden çıkarak rutine dönmeye başladı. TL varlıklar için yabancı yatırımcı girişlerinin hızlanacağı, yeni başarı hikayelerinin yazılacağı bir döneme giriş yapıyoruz" diye konuştu.

"Ekonomi yönetiminin yanındayız"

Ekonomi yönetiminin gerçekleştirdiği yatırımcı toplantılarının ise meyvelerini verdiğine vurgu yapan Kork, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ekonomi yönetiminin yanındayız. Uygulanan politikaların başarıya ulaşması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı yatırım yılı yüzyılı olarak anılacak. BankPozitif olarak 25'inci yaşımızı kutlayacağımız bu dönemde Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya ve reel sektöre güçlü destek vermeye devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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