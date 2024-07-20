Moody's Türkiye'nin kredi notunu artırdı

Ekonomi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, S&P ve Fitch Ratings'ten sonra Moody's'in de Türkiye'nin kredi notunu artırmasının uygulanan reform programının kazanç hanesine eklendiğini belirterek, ülke notu 'yatırım yapılabilir' ve üstüne çıkarılana kadar enflasyonla mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

İTO'dan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Avdagiç, S&P ve Fitch Ratings'ten sonra Moody's'in de Türkiye'nin kredi notunu artırmasının, uygulanan reform programının kazanç hanesine eklendiğini belirtti.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Notumuzun sevindirici bir şekilde 2 kademe birden artması, yabancı yatırımcı güvenindeki hızlı toparlanmanın ispatı ve sağlanan istikrarın işareti oldu. Enflasyonla mücadelemizi S&P, Fitch ve Moody's Türkiye'yi asıl hak ettiği minimum not olan 'yatırım yapılabilir' ve üstüne çıkarana kadar ekonominin tüm unsurlarıyla bir denge içinde sürdürmeliyiz. Bu süreçte, üretimin, istihdamın ve özellikle ihracatın artması, bu sayede cari açığımızın azalmaya devam etmesi için gerekli adımların atılması büyük önem arz etmektedir."