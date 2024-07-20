Moody's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti - Son Dakika
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Ekonomi

Moody's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirerek, makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmelerin ümit verici olduğunu ve artan kredi notlarının ülkenin doğru yolda ilerlediğini tescil ettiğini bildirdi. Bolat, hükümetin uyguladığı maliye, para ve ticaret politikalarının olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini belirtti. Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Standard & Poor's'un da Türkiye'nin kredi notunu artırdığını ve not görünümünü pozitife yükselttiğini hatırlattı.

20.07.2024 10:51
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirerek, makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmelerin ümit verici olduğunu, artan kredi notlarının ülkenin doğru yolda ilerlediğini tescil ettiğini bildirdi.

Bolat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hükümetin uyguladığı maliye, para ve ticaret politikalarıyla alınan tedbirlerin, her alanda olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini belirten Bolat, "Nitekim dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 11 yıl aradan sonra ve ilk kez 2 basamak birden artırdı, not görünümünü pozitif tuttu." ifadesini kullandı.

Bolat, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings'in martta, Standard & Poor's'un da mayısta Türkiye'nin kredi notunu artırdığını, not görünümünü pozitife yükselttiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Artan kredi notları; yüksek ekonomik büyüme performansı, azalan işsizlik oranı, yükselen döviz rezervleri, artan ihracat, azalan dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı, hızla düşen CDS primi ve benzeri makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmeler ümit verici olup, doğru yolda ilerlediğimizi tescil etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu büyük başarıda emeği geçen Cumhurbaşkanı Yardımcı'mız, Hazine ve Maliye Bakanı'mız ve tüm bakan arkadaşlarımızı, bürokrat arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

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