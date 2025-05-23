Ünlü bankadan faiz yorumu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sürpriz yapabilir - Son Dakika
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Ekonomi

Ünlü bankadan faiz yorumu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sürpriz yapabilir

Ünlü bankadan faiz yorumu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sürpriz yapabilir
23.05.2025 12:01
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Ünlü Morgan Stanley bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesini sürpriz bir şekilde Temmuz ayından Haziran ayına çekebileceğini öne sürdü. Bankanın yaptığı yoruma göre; enflasyonun düşüş eğilimi, net rezervlerdeki artış ve piyasa beklentileri bu olasılığı güçlendiriyor.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini beklenenden daha erken indirebileceğine dikkat çekti. Banka ekonomistlerine göre, enflasyon görünümündeki iyileşme ve piyasadaki gevşeme sinyalleri, faiz indirimini Haziran ayına çekebilir.

HAZİRAN PPK'DA SÜRPRİZ GELEBİLİR

Morgan Stanley'in ekonomistleri Hande Küçük, Arnav Gupta ve David Cueva tarafından hazırlanan analizde, TCMB'nin Enflasyon Raporu sunumunda tahmin aralığını değiştirmemesinin, hedefe ulaşma konusundaki kararlılığı yansıttığı vurgulandı. Ayrıca bankalararası piyasa faizlerindeki gevşeme ve TCMB'nin son iletişim dili, Haziran ayında Para Politikası Kurulu'nda (PPK) politika faizinde değişiklik yapılabileceğine işaret ediyor.

İLK FAİZ İNDİRİMİ HAZİRAN'A ÇEKİLDİ

Raporda, ABD dolarına olan yerel talebin azalması, net rezervlerin artmaya başlaması ve enflasyonun düşüş eğilimini sürdürmesi gibi gelişmeler nedeniyle, faiz indirimi takviminin öne çekilebileceği ifade edildi. Mayıs enflasyonunun beklentilere paralel veya daha iyi gelmesi ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketlerinin sınırlı kalması halinde, ilk indirimin Temmuz yerine Haziran ayında yapılabileceği belirtildi.

CARRY TRADE VE PİYASA BEKLENTİLERİ

Morgan Stanley, mevcut ekonomik ortamda carry trade stratejisinin olumlu sonuçlar verebileceğini değerlendiriyor. Banka, üç aylık USD/TRY forward işlemlerinde kısa pozisyon alınmasının tercih edilebileceğini kaydetti. Ayrıca para biriminin istikrarlı seyretmesi ve alınan tedbirlerin hedefe yönelik olması halinde reel faizlerin, dezenflasyon sürecini destekleyebileceği öngörüsünde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Morgan Stanley, Ekonomi, Finans, Banka, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü bankadan faiz yorumu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sürpriz yapabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    hirsiz akp liyi yazsaniza savcı Sayan'ın dedigi 18 6 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    ülke batmış 16 5 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    bir ülkede faizler yüzde 50 bandındaysa o ülke çökmüş vatandaşı sefalet içinde yaşıyor demektir 15 5 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    bir ülkede faizler yüzde 50 bandında ise o ülkenin vatandaşları tarrağı yedi demektir ben bunu bilir söylerim 10 2 Yanıtla
  • Murat Sert:
    size ne aq kendi isinize bakin.ister indirir ister galdirir. 2 4 Yanıtla
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