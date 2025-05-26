MORMAŞ, 7. Yapı ve Dekorasyon Fuarı'nda Yerli Üretimle Göz Doldurdu - Son Dakika
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Ekonomi

MORMAŞ, 7. Yapı ve Dekorasyon Fuarı'nda Yerli Üretimle Göz Doldurdu

MORMAŞ, 7. Yapı ve Dekorasyon Fuarı\'nda Yerli Üretimle Göz Doldurdu
26.05.2025 11:27  Güncelleme: 11:30
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Battalgazi Belediyesi'nin iştiraki MORMAŞ, 7. Yapı ve Dekorasyon Fuarı'nda yerli üretim ve özgün tasarımlarını sergileyerek ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Üretim kapasitesini artırarak hem estetik hem işlevsellikte dikkat çeken ürünlerini tanıttı.

Battalgazi Belediyesi iştiraklerinden MORMAŞ, yerli üretim gücünü ve özgün tasarımlarını 7. Yapı ve Dekorasyon Fuarı'nda sergileyerek ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Battalgazi Belediyesi iştiraklerinden Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi A.Ş. (MORMAŞ), 21-25 Mayıs tarihleri arasında Mişmiş Park Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen 7. Yapı ve Dekorasyon Fuarı'nda yerini aldı. Yerli üretimle şekillendirdiği özgün mobilya ve kent donatı ürünlerini sergileyen MORMAŞ, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fuarda hem estetik hem işlevsellik açısından dikkat çeken ürünler, sektör temsilcileri ve vatandaşlardan tam not aldı.

Yerli üretimle şehre değer katan tasarımlar

Malatya'nın yerli üretim gücü olarak faaliyet gösteren MORMAŞ, üretim kapasitesini her geçen gün artırarak çalışmalarını sürdürüyor. Ofis ve ev mobilyalarının yanı sıra park bankı, kamelya, çöp kovası gibi kentsel donatı ürünleri üreten fabrika, bu alandaki çeşitliliğini ve üretim kalitesini 7. Yapı ve Dekorasyon Fuarı'nda da gözler önüne serdi. Kaliteli, dayanıklı ve estetik ürünleriyle sadece Malatya'da değil çevre illerde de tercih edilen MORMAŞ, fuar aracılığıyla hem kamu kurumlarıyla olan iş birliklerini pekiştirdi hem de özel sektör temsilcileriyle yeni temaslar kurma imkanı buldu.

Fuarda açtıkları stantta ürettikleri ürünleri tanıtma fırsatı bulduklarını belirten MORMAŞ Genel Müdürü Erkan Özpınar, şu ifadeleri kullandı:

"MORMAŞ olarak yerli üretimle Malatya'nın yeniden yapılanma sürecine katkı sunmaya devam ediyoruz. Kaliteli ve dayanıklı ürünlerimizle bölgesel ölçekte bir marka haline gelmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda fuarda yer almak bizim için önemli bir fırsat oldu. Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın'ın üretime, istihdama ve yerli sanayiye verdiği önem, çalışmalarımıza da güç katıyor. Fuar boyunca standımıza yoğun ilgi gösteren tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz."

MORMAŞ'ın fuardaki katılımı, hem yerli üretimin geldiği noktayı hem de kamunun üretim gücüyle bölgesel kalkınmaya nasıl katkı sunduğunu bir kez daha ortaya koydu. Firma, önümüzdeki süreçte daha geniş pazarlara açılmayı ve üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MORMAŞ, 7. Yapı ve Dekorasyon Fuarı'nda Yerli Üretimle Göz Doldurdu - Son Dakika

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