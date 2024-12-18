Mortgage Faizleri Artıyor, Başvurular Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Mortgage Faizleri Artıyor, Başvurular Düştü

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizi %6,75'e yükselirken, başvurular %0,7 azaldı.

18.12.2024 17:46
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ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,75'e çıkarken, mortgage başvuruları 5 haftalık yükselişinin ardından yüzde 0,7 azaldı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 13 Aralık ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 0,7 düştü.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 artarken, yeniden finansman başvuruları yüzde 3 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,67'den 6,75'e yükseldi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,12'den 6,15'e çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, geçen hafta mortgage faiz oranlarında yaşanan artışın mortgage başvurularının son 5 haftadır ilk kez azalmasına neden olduğunu belirtti.

Kan, konut satın almak isteyenlerin, konut stoklarının giderek iyileşmesi ve ekonomi ile iş gücü piyasasına ilişkin daha olumlu görünümün de katkısıyla piyasada aktif olmaya devam ettiklerini, ancak yeniden finansman başvurularının düştüğünü aktardı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mortgage Faizleri Artıyor, Başvurular Düştü - Son Dakika

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