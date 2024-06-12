Moskova Borsası, ABD Yaptırımları Nedeniyle Dolar ve Euro İşlemlerini Sonlandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Moskova Borsası, ABD Yaptırımları Nedeniyle Dolar ve Euro İşlemlerini Sonlandırıyor

Moskova Borsası, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 13 Haziran'dan itibaren dolar ve avro cinsinden yapılan işlemlerin sonlandırılacağını duyurdu. Borsa yetkilileri, ABD'nin borsaya yönelik kısıtlama kararları nedeniyle işleyişte değişiklikler yapılacağını belirtti. Moskova Borsası, piyasada dalgalanmaların artması durumunda kesintisiz işlem yapabilme imkanına sahip olduğunu vurguladı. Rusya Merkez Bankası ise dolar ve avro kurunu belirlemek için banka raporları ve dijital platformlardan gelen bilgileri kullanacak. Rus yetkililer ise ABD'nin uyguladığı yaptırımların yasa dışı olduğunu ifade ediyor.

12.06.2024 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moskova Borsası, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 13 Haziran'dan itibaren dolar ve avro cinsinden yapılan işlemlerin sonlandırılacağını bildirdi.

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin borsaya yönelik çeşitli kısıtlama kararları aldığı belirtildi.

Söz konusu kısıtlamalar nedeniyle borsanın işleyişinde değişiklikler yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, 13 Haziran'dan itibaren dolar ve avro cinsinden yapılan işlemlerin sonlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Moskova Borsası'nın, piyasada dalgalanmaların artması halinde işlemlerin kesintisiz yapılabilmesi için gerekli tüm araçlara sahip olduğu vurgulandı.

Rusya Merkez Bankasından da konuya ilişkin yapılan açıklamada, dolar ve avro kurunun belirlenmesi için banka raporlarının ve dijital platformlardan gelen bilgilerin kullanılacağı bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı, Moskova Borsası'nı bugün yaptırım listesine almıştı.

Rus yetkililer, ABD'nin uyguladığı tüm yaptırımların yasa dışı olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA

Kısıtlama, Moskova, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Moskova Borsası, ABD Yaptırımları Nedeniyle Dolar ve Euro İşlemlerini Sonlandırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes’e dudak uçuklatan bonservis İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes'e dudak uçuklatan bonservis
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:29:48. #1.12#
SON DAKİKA: Moskova Borsası, ABD Yaptırımları Nedeniyle Dolar ve Euro İşlemlerini Sonlandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement