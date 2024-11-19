Moskova Borsası'nda Türev İşlemler Durduruldu

Moskova Borsası'nda türev piyasasında işlemlerin durdurulduğu bildirildi.
Moskova Borsası'ndan yapılan açıklamada, bugün TSİ 16.18 itibarıyla türev piyasasında işlemlerin durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, türev piyasasında işlemlerin durdurulmasının gerekçesine ilişkin bilgiye yer verilmezken, işlemlerin TSİ 16.50'de başlayacağı bildirildi.
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