Moskova mahkemesi Euroclear'ın 200 milyar avroluk tazminat kararına temyizini reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Moskova mahkemesi Euroclear'ın 200 milyar avroluk tazminat kararına temyizini reddetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moskova Bölge Tahkim Mahkemesi, Euroclear'ın Rusya Merkez Bankasının açtığı davada yaklaşık 200 milyar avroluk tazminat kararına karşı yaptığı temyizi reddetti. Mayıs 2026'da verilen ve temmuzda istinaf mahkemesince onanan karar böylece geçerliliğini korudu.

Rusya'da bir mahkeme, Rusya Merkez Bankasının açtığı dava kapsamında Belçika merkezli Euroclear'dan yaklaşık 200 milyar avronun tahsil edilmesine ilişkin karara karşı yaptığı temyiz başvurusunu??????? reddetti.

Moskova Bölge Tahkim Mahkemesinin kayıtlarına göre, kapalı oturumda görülen davada Euroclear'ın temyiz başvurusu değerlendirildi. Mahkeme, önceki iki yargı merciinin kararlarını onadı???????.

Böylece, Moskova Tahkim Mahkemesinin Mayıs 2026'da verdiği ve temmuzda istinaf mahkemesi tarafından onanan yaklaşık 200 milyar avroluk tazminat kararı geçerliliğini korudu.

Rusya Merkez Bankası, Avrupa'da dondurulan varlıkları nedeniyle uğradığı zararın karşılanması için 2025'te Euroclear'a karşı dava açmıştı. Mahkeme, Mayıs 2026'da davayı kabul ederek kararın derhal uygulanmasına hükmetmişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri, Rusya'ya ait yaklaşık 300 milyar avroluk varlığı dondurmuştu. Söz konusu varlıkların büyük bölümü Euroclear'da bulunuyor.

Kaynak: AA
MoskovaEkonomiRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme İddia bu kez okul yönetimi hakkında Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkında
746 gündür saçlarını kestirmiyor Son paylaşımı: Utanıyorum 746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Diyanet’ten eşek ve katır eti fetvası Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası
13:44
Terörsüz Türkiye’ye desteği nedeniyle istifa etmişti Fakıbaba, meğer yasaya ret oyu vermiş
Terörsüz Türkiye'ye desteği nedeniyle istifa etmişti! Fakıbaba, meğer yasaya ret oyu vermiş
13:31
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler
Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
13:06
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
13:06
31 Mart’tan eser kalmadı 37 ilde siyasi dengeler değişti
31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:00
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 13:54:00. #.0.2#
SON DAKİKA: Moskova mahkemesi Euroclear'ın 200 milyar avroluk tazminat kararına temyizini reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei