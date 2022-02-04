Moskova'nın sokaklarını örten karları Türkiye'nin tuzu eritiyor

Konya'da bir firma, Tuz Gölü'nde hasadını gerçekleştirdiği tuzu, kış mevsiminin sert geçtiği Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor.

Dünyanın 3 doğal tuz gölünden biri olan Tuz Gölü'nün tuzu, kış mevsiminin sert geçtiği kuzey yarım küre ülkelerinin pek çoğunda karla mücadelede kapanan yolları açmak için çare oldu.

Gölden çıkarılan tuzlar, yurt içinde tüketime sunulmasının yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki 60 ülkeye ihraç ediliyor.

"Kaynaktan çıktığı gibi yüzde 97,5 sodyum klorür saflığına sahip"

Tuz Gölü'ndeki Koyuncu Tuz İşletmeleri Genel Müdürü Ömer Çetiner, AA muhabirine, gölün, kaya tuzuna göre saflık oranının çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Tuzun içeriğinin "sodyum klorür" olduğunu, sodyum klorürde ise saflık derecesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Çetiner, "Tuzumuz ne kadar saf ise yollarda karla mücadelede o kadar etkin bir sonuç alınır. Tuz Gölü dünyanın çok nadir göllerinden birisidir. Kaynaktan çıktığı gibi yüzde 97,5 sodyum klorür saflığına sahiptir. Bu demektir ki; içinde yabancı madde yoktur. Sadece az miktarda kalsiyum magnezyum kimyasalları vardır. Yani fiziksel kirlilik yoktur." dedi.

Çetiner, gölden hasadını yaptıkları tuzun kil, kum, toprak barındırmadığı için yabancı ülkelerce çok fazla tercih edildiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Tuzlarımızı şu anda çok yoğun bir şekilde ülkemizin dört bir yanına, gerek kamu otoritesine gerek özel sektöre karla mücadele çalışmaları için sevk ediyoruz. Yurt dışında da şu anda 60 ülkeye ihraç ediyoruz. Rusya başta olmak üzere, Kuzey Amerika ülkeleri, Kanada ve Amerika'nın doğu kıyısı gibi yoğun ciddi kar yağışı alan yerlere gönderiyoruz. Moskova Belediyesi de bizim tuzumuzu kullanıyor. Bu konuda kesin bilgiye sahibiz."

Karla mücadelede yola atılan her 100 kilogram tuzda, 15-20 kilogram arası kil ve kum bulunmasının asfalt üzerinde açılma, delinme gibi deformasyona neden olduğunu dile getiren Çetiner, asfalta zarar vermemek için bu konuda dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Çetiner, yılda yaklaşık 180 bin ton tuz ihracatı gerçekleştirdiklerini, 160 kişinin çalıştığı tesisten geçen yıl 14 milyon dolar ihracat geliri elde ettiklerini bildirdi.