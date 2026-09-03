Motorin ve benzin litre fiyatı 90 TL sınırını aşacak mı? - Son Dakika
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Motorin ve benzin litre fiyatı 90 TL sınırını aşacak mı?

Motorin ve benzin litre fiyatı 90 TL sınırını aşacak mı?
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Sektör kaynaklarına göre motorine 7,76 TL, benzine ise 3,29 TL zam bekleniyor. Zam yapılırsa motorinin litresi 90 TL'yi aşacak, benzinin litresine ise 2,47 TL yansıyacak; nihai karar bugün saat 16.00'da belli olacak.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Motorine, tüm zamanların en yüksek zammı göründü. Motorine, 7,76 TL zam bekleniyor. Bu zamla birlikte motorinin litresi 90 TL'yi aşacak. Benzine de 3,29 TL zam gündeme geldi. Sektör kaynakları, "Özellikle motorine bu düzeyde bir zam yapılır mı? Bir süre için bekletilir mi? Yoksa bir mevzuat değişikliği ile bu zammın bir bölümü ÖTV'den mi karşılanır? Bu soruların yanıtı bugün saat 16.00'da belli olacak" dedi.

Brent petrol, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarının ardından yüzde 2,5'e varan oranlarda yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 95-96 dolar düzeyine çıktı. Fiyat, daha sonra bir miktar gerilese halen 94-95 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda motorin ve benzinin metrik ton fiyatları da yükseldi. Motorinin ton fiyatı, saldırı haberleriyle birlikte bin 257 dolardan bin 459 dolara kadar yükseldi. Ardından bir miktar gevşedi. Motorinin tonu, bin 410 dolar düzeyinde seyrediyor.

Gerilim, rafine ürün piyasasına da fiyat artışı olarak yansıyor. Motorin ve benzine bu gece yarısı büyük bir zam miktarını gündeme getirdi.

Motorine 7,76 TL, benzine de 3 TL 29 kuruş zam hesaplandı. Bu zamla birlikte motorinin litresi 90 TL'yi aşacak. Eşel mobil uygulaması gereğince benzin zam ihtiyacının yüzde 25'i ÖTV'den karşılanacak, kalan 2,47 TL zam pompaya yansıyacak.

Sektör kaynakları, "Özellikle motorine bu düzeyde bir zam yapılır mı? Zam bir süre için bekletilir mi? Yoksa bir mevzuat değişikliği ile bu zammın bir bölümü ÖTV'den mi karşılanır? Bu soruların yanıtı bugün saat 16.00'da belli olacak" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Enerji, ÖTV, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorin ve benzin litre fiyatı 90 TL sınırını aşacak mı? - Son Dakika

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