Akaryakıta okkalı zam! Tabelayı gören üzülecek

Ekonomi

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Uluslararası petrol fiyatlarındaki artışa ve döviz kurundaki dalgalanmaya bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki yüksek seyir sürüyor. Son gelişmeye göre motorine yapılacak zamla İstanbul'da motorin litresi ortalama 43 lira 17 kuruş olacak.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgilere göre 20 Mart Çarşamba günü motorinde pompaya 1 lira 30 kuruşluk zam yansıyacak. Benzin için ise şimdilik bir fiyat değişimi beklenmiyor. Geçtiğimiz hafta benzine 1 lira 53 kuruş, motorine ise 1 lira 10 kuruş zam yapılmıştı.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da motorinin litresi 41.87 TL,

Benzinin litresi 42.10 TL,

LPG fiyatı ise ortalama 21.95 TL'den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatının bulunması yöntemi kullanılarak hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı bulunuyor. Hesaplama sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklik gösterebiliyor.