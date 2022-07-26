Motorine 92 kuruş indirim geldi: İstanbul'da litresi 21 lira 51 kuruşa geriledi - Son Dakika
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Motorine 92 kuruş indirim geldi: İstanbul'da litresi 21 lira 51 kuruşa geriledi

26.07.2022 00:23

Akaryakıta gelen zamlar sonrası indirimler sürüyor. Motorinin litresine bu gece yarısından itibaren 92 kuruş indirim geldi. Böylece motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 51 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 24 lira 64 kuruşa gerilemiş oldu.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor. Son dönemde gelen zam haberleriyle araç sahiplerinin keyfini kaçıran motorine bu kez indirim geldi. Motorinin litresi bu gece yarısından itibaren 92 kuruş düştü.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 51 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 24 lira 64 kuruşa geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine 92 kuruş indirim geldi: İstanbul'da litresi 21 lira 51 kuruşa geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motorine 92 kuruş indirim geldi: İstanbul'da litresi 21 lira 51 kuruşa geriledi - Son Dakika
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