Motorine Zam: 4 TL 20 Kuruş Artış

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA)- Akaryakıt zamlar devam ediyor. Motorine, bu gece yarısı 4 TL 20 kuruş zam bekleniyor. Bu zamla birlikte birçok ilde motorinin litresi 80 TL'yi aşacak. Zam tutarı, 5 TL 50 TL düzeyinde bulunuyordu. Bunun, eşel mobil gereğince yaklaşık 1 TL 27 kuruşu ÖTV'den karşılanacak. Motorinde, ÖTV sıfırlanacak. Motorine, bundan sonra gelecek zamlar, ÖTV desteği olmadan doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıtılacak.

ABD ile İran savaşının tırmanması, Hürmüz Boğazı ile ilgili yaşanan gelişmeler ve sorunlar, Rusya'nın dizel ihracatını yasaklaması, Brent petrol ve küresel piyasalarda motorin ve benzinin metrik ton fiyatlarını uçuruyor. Brent petrol, 100 doları aştı.

Küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatı da bin 280 doları gördü. Ardından bir miktar gevşedi. Halen, bin 270 dolar düzeyinde seyrediyor.

Enerji fiyatları üzerindeki küresel baskılar akaryakıta yeni bir zammı gündeme getirdi. Bu geceden geçerli olmak üzere motorine 4 TL 20 kuruş zam bekleniyor.

Sektör kaynakları, akaryakıta art arda gelen zamların, gerek benzin gerekse de motorindeki ÖTV'yi erittiğini belirterek, "Motorinde ÖTV tutarı, 1 TL 27 kuruşa düştü. Bu gece yarısı için hesaplanan zam tutarı 5 TL 50 kuruş. Bunun, yaklaşık 1 TL 27 kuruşu ÖTV'den karşılanacak. 4 TL 20 kuruş pompa satış fiyatlarına yansıtılacak. Bu zamla birlikte motorinde ÖTV, sıfırlanacak. İzleyen aşamada gelen zamlar, ÖTV desteği olmadığı için doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıtılacak" diye konuştu.

Sektör kaynakları, benzine de zammın kapıda olduğunu belirterek, "Benzine de hafta başında zam gelebilir. Pazartesi günü için bir zam söz konusu olabilir" dedi.

100 TL'YE DAYANACAKTI

Kaynaklar, eşel mobil uygulamasının devreye alındığı mart ayının hemen başında motorindeki ÖTV tutarının yaklaşık 14 TL olduğunu belirterek, "Ürün fiyatına önce ÖTV, sonra da yüzde 20 KDV ekleniyor. Eşel mobil sistemi devreye alınmasaydı şu anda motorinin litresi 100 TL'ye dayanacaktı" dedi.