Cuma günü pompaya yansıyacak! Motorine bir zam daha - Son Dakika
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Cuma günü pompaya yansıyacak! Motorine bir zam daha

20.07.2023 10:21

Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren ÖTV kararının ardından motorin ve benzin fiyatlarına zam geldi. Motorine cuma günü 1.55 kuruş zam yapılacak. İstanbul'da motorin litre fiyatı 32.3 liradan satılırken, benzinin litresi ortalama 34.05 liradan satılıyor.

Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren ÖTV kararına göre kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 7,05 liraya yükseldi. Bu durum büyük tepki çekerken şimdi de cuma günü motorine 1.55 kuruş daha zam geleceği bildirildi.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 32.3 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

YORUMLAR (8)
  • Haydar Vurgun: Hakkım sana ve sana oy verene helal değil bunu bilesin. Cevap Yaz 69 10 Yayından Kaldır
  • Muhammet Çakır: Bu yoruma bakanların çoğu orta sınıf veya yaşlı ben daha 22 yaşındayım oy veren herkesin verdikten sonra ağlaması beni güldürüyor sonunu bile bile kendi evlatlarının gelecekleriyle oynadılar hepsini Allaha havale ediyorum hiç birinize birşey demek istemiyorum ülkeyi soktuğunuz hale bakın birde biz gençlere cahil dersiniz çok yazık. İlk okul terk insanların kaderimizi belirlemesi asla küçük gördüğümden değil bari biraz bizi dinleseydiniz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Muhammet ÇAKIR: kader kader oy verirken düşünecektiniz şimdi ağlamanın bir anlamı yok 22 yaşındayım Allaha havale ediyorum bu yaşta haberlere baka baka kör oldu yaşıtlarımız bize bunu yaşatanlar utansın. Cevap Yaz 76 11 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Cuma günü pompaya yansıyacak! Motorine bir zam daha - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cuma günü pompaya yansıyacak! Motorine bir zam daha - Son Dakika
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