Akaryakıta zam yolda! Pompada fiyatlar değişecek - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıta zam yolda! Pompada fiyatlar değişecek

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Motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam gelecek. Zamlı tarife bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

22.11.2024 09:36
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zamlı fiyatların bu gece itibarıyla tabelalara yansıması öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 91 kuruştan,

Benzinin litre fiyatı 42 lira 33 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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Son Dakika Ekonomi Akaryakıta zam yolda! Pompada fiyatlar değişecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akaryakıta zam yolda! Pompada fiyatlar değişecek - Son Dakika
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