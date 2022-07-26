Motorlu araç ÖTV oranlarını değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi - Son Dakika
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Motorlu araç ÖTV oranlarını değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi

26.07.2022 08:45

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) genel tebliğinde yer alan 'Bakanlar Kurulu' ibaresi Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirildi. Motorlu araç ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırma ve sıfıra indirme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda olacak.

Özel tüketim vergisi (ÖTV) sayılı liste uygulama genel tebliğinde yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı'na motorlu araç ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırma ve sıfıra indirme yetkisi tanındı.

"VERGİ ORANI VE YETKİ" BAŞLIKLI MADDEDE DÜZENLEME

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ÖTV sayılı liste uygulama tebliğinde değişiklikler öngören tebliğle, tebliğin III. bölümünden yer alan "vergi oranı ve yetki" başlıklı maddede düzenlemeler yapıldı.

3 KATINA KADAR ARTIRMA VEYA SIFIRA İNDİRME YETKİSİ

Buna göre, maddedeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı olarak değiştirildi ve ÖTV sayılı listede önceki uygulamada Bakanlar Kurulu'nun "motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme" yetkisi, Cumhurbaşkanınca "ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme" olarak yeniden düzenlendi.

FARKLI MATRAH GRUPLARI OLUŞTURABİLECEK

İlgili maddede yapılan diğer düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı ayrıca; belirlenen ÖTV ve matrah sınırları içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan motorlu araçlar için farklı matrah grupları oluşturabilecek, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye yetkili olacak.

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