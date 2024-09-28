MTSO Başkanı Sadıkoğlu: \'Ahilik, Köklü Medeniyetimizin Mirasıdır\'

Ekonomi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ahilik Haftası'nı kutlayarak,

"Ahilik köklü medeniyetimizin bizlere mirasıdır" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Eylül ayı olağan meclis toplantısı, 15 Temmuz Şehitleri Meclis Salonunda düzenlendi. MTSO Meclis Başkanı Hakan Er'in başkanlığında düzenlenen toplantıda meclis gündem maddeleri, Odanın eylül ayı faaliyetleri ve Malatya'daki güncel gelişmeler değerlendirildi.

Meclis toplantısında gündemi değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, konuşmasında ahilik kültürüne de değindi. Ahiliğin ticaret ve toplumsal hayatta ahlak, dürüstlük ve dayanışma ilkelerine dayanan köklü bir medeniyet mirası olduğunu vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, "23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında kutlanan 37. Ahilik Haftasındayız. Ahilik değerlerini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak toplumumuzun huzuru, refahı ve gelişimi açısından son derece kıymetlidir. Başta Ahiliğin mimarı olan Ahi Evran-ı Veli olmak üzere, bu kültürü oluşturan ve katkı sunan geçmişlerimizi rahmetle anıyor, tüm esnaf, zanaatkar ve üyelerimizin Ahilik Haftası'nı kutluyorum" dedi.

"Fırsatçıların vatandaşa zulmetmesine ala müsaade etmeyeceğiz"

Ahiliğin kardeşlik, doğruluk ve dürüstlük üzerine kurulu bir anlayış olduğuna vurgu yapan Sadıkoğlu, depremi fırsatçılığa çevirip vatandaşa yüksek fiyatlarda ürün satıp iş yapanlara da çağrıda bulunarak, "6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinde birçok yakınımızı, evlerimizi ve iş yerlerimizi kaybettik. Hayattaki en değerli varlıklarımızı kaybettiğimiz depremden ders çıkarmamız gerekirken, depremin fırsata çevrildiğini üzülerek görüyoruz. Gerek sosyal medyadan gerekse saha ziyaretlerimizde vatandaşımızdan en fazla aldığımız şikayetin fiyatlardaki pahalılık olması bizleri rahatsız ediyor. Odamızın ve esnaf odalarının üyeleri arasında çok düzgün, dürüst ve fırsatçılık derdi olmadan ticaret yapan, yeni iş yerine kavuşmak için 21 metrekare konteynerde var olma mücadelesi verip şehrini terk etmeyen firmalara teşekkür ediyor, onları münezzeh kılıyoruz. Ancak fırsatçılık yaparak pahalıya ürün satanlar da yok değil. Az bir kesim de olsa, bunların şehrimizdeki vatandaşlara zulmetmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Pahalıya satış yaparak fırsatçılık yapıp haksız kazanç içerisinde olanlara buradan seslenmek istiyorum. Bu şehirde yaşayan herkes depremzede, depremzede hemşerilerimizden daha fazla kazanç sağlamak düşüncesinde olmayın. Ahilik haftasındayız, ahilik demek helal kazanç demek, doğruluk dürüstlük demek. Peygamber Efendimiz de bir hadisinde; "En temiz ve üstün kazanç her türlü dürüst alışverişten kazandığındır" diyor ve dürüst kazanç sağlayanların Allah'ın rızasına ve cennetine nail olacağını müjdeliyor. O nedenler fırsatçılıktan uzak durmaları çağrımı yineliyorum. Az bir kesim de olsa bu fırsatçıların tüm esnafın ve tüccarın ismini lekelemesine izin vermemek için bu konudaki duyarlılığımızı en üst seviyede sergileyeceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Sadıkoğlu, konuşmasında mücbir sebep, 6. bölge teşvikleri, TMO'nun açıkladığı kayısı fiyatları, yerinde dönüşüm desteğinin yetersizliği, afet bölgesi ilan edilmesi talebi, rezerv alan uygulamasının doğurduğu mağduriyetler, konteynerde faaliyet yürüten firmaların sorunları gibi birçok konu hakkında da değerlendirmeler yaparak meclis üyelerine bilgiler verdi. - MALATYA