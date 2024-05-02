MTSO Başkanı Sadıkoğlu, Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Mısır Çarşısı esnafının sorunlarını dinlemek ve çözüm bulunması için yetkililere seslenmek amacıyla kurulan konteyner çarşısını ziyaret etti.

02.05.2024 13:34  Güncelleme: 13:46
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Mısır Çarşısı esnafı için Büyükşehir Belediye Binası arkasında kurulan konteyner çarşıyı ziyaret etti.

Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Sadıkoğlu, konteynerde faaliyet yürüten esnafın sorunlarına her gün bir yenisinin eklendiğini belirtip çözüm bulunması için yetkililere seslendi.

"Düzensizlik hat safhada, vatandaş aradığını bulamıyor"

Geçici iş yerlerinin plansızca kurulduğunu kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "Esnafımız için yapılan geçici iş yerlerinde tamamen istişareden uzak hareket edildi. Babadan, dededen bugüne ticaret yapan esnafımızı 23 metrekarelik bir alana terk ettiler. Bizler o zaman daha planlı hareket edilmesini yüksek sesle dile getirdik. En az 50 metrekarelik, içinde lavabosu, suyu olan, ısı yalıtımı olan kümelenme şeklinde geçici iş yerleri yapalım dedik. Geçmiş dönem valisine ve büyükşehir belediye başkanına defalarca söyledik ama bizi kimse dinlemedi. Bugün geldiğimiz noktada plansızca kurulan bu çarşılarda esnafımız iş yapamıyor. Düzensizlik hat safhada, vatandaş aradığını bulamıyor" dedi.

"Siftah dahi yapamayan esnaftan konteyner kirası talep edilmesi akıl işi değil"

Sorunların ivedi bir şekilde çözümü için ilgili görüşmeleri yapacaklarını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, "Mısır Çarşısı esnafı için kurulan konteynerleri gezdiğimizde esnafımıza bir dokunup bin ah işittik. Ön tarafta olması gereken esnaflar aralara, aralarda iş yapabilecek esnafımız da ön taraflara yerleştirilmiş durumda. Tamamen plansızlık var. Konteynerlerin hiç birinde su lavabosu yok. Temizlik desen, esnafımız çöplerin dahi alınmadığını dile getiriyor. Işıklandırma sorunu da var, hava kararıp dükkanlar kapandığında çeşitli hırsızlık olayları yaşanıyor. İl Emniyet Müdürümüz ile görüştük, güvenlik tedbirini buralarda daha da arttıracaklar. Mısır Çarşısında kiracı olan esnafımızdan konteynerler için de kira isteniyormuş, bunu da bu ziyaretimizde öğrendik. Çoğu zaman siftah dahi yapamadan kapatan esnafımızdan kira talep edilmesi akla mantığa sığmıyor. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerin bu soruna bir an önce çözüm bulmasını bekliyoruz. Esnafımız geçici iş yerini ve mallarını sigorta yaptırmak istiyor fakat çeşitli engellerle sigorta yaptıramıyor. Sigorta konusunun da çözüme kavuşması için girişimlerde bulunacağız. Geçici işyerlerinde ticari varlıklarını sürdürme gayretinde olan esnafımızın her daim yanlarındayız, olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MTSO Başkanı Sadıkoğlu, Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti - Son Dakika

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