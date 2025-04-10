MTSO Başkanı Sadıkoğlu, Yerinde Dönüşüm Desteğinin Arttırılmasını Talep Etti - Son Dakika
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Ekonomi

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, Yerinde Dönüşüm Desteğinin Arttırılmasını Talep Etti

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, Yerinde Dönüşüm Desteğinin Arttırılmasını Talep Etti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, inşaat maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek yerinde dönüşüm desteğinin artırılmasını istedi. TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi, şubat ayında bir önceki yıla göre %23,94 artış gösterdi. 750 bin TL hibe ve 750 bin TL kredi ile toplam 1,5 milyon TL olan desteğin yetersiz olduğunu belirten Sadıkoğlu, bu miktarın 2,5 milyon TL'ye çıkarılmasını talep etti.

10.04.2025 15:07  Güncelleme: 15:09
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MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TÜİK verilerine göre inşaat maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek, yerinde dönüşüm desteğinin 1,5 milyon TL'den 2,5 milyon TL'ye çıkarılmasını talep etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı şubat ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini yayımladı. Verilere göre inşaat maliyet endeksi, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,94 artış gösterdi. TÜİK'in yayımladığı veri sonrası açıklama yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Resmi verilerde gösteriyor ki inşaat maliyetleri ciddi oranda artıyor. Yerinde dönüşüm için verilen 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi toplam 1 milyon 500 bin TL destek ödemesi günümüz maliyetleri karşısında yetersiz kalıyor. Daire başı verilen destek tutarının toplam 2 milyon 500 bin TL'ye çıkarılmasını bir kez daha talep ediyoruz" dedi.

Şehre geri dönüşler için yerinde dönüşümün hızlanması gerektiğine vurgu yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Asrın felaketinin üzerinden 26 ay geçti. Malatya olarak deprem sonrası nitelikli göç verdik. Resmi rakamlara göre deprem öncesi 812 bin 580 olan şehrimizin nüfusu depremle birlikle 700 binli rakamlara düştü. TÜİK'in yayınladığı rapora göre Malatya'dan 102 bin 621 kişi nüfusunu başka şehirlere almış. Nüfusunu almadan yaşamına başka şehirlerde devam edenleri de göz önünde tuttuğumuzda bu sayı 200 bine yaklaşıyor. Elbette geri dönenler oldu, ancak geri dönüşün tam anlamıyla hızlanması için yapılaşmanın da hızlanması gerekiyor. TOKİ eliyle inşa edilen deprem konutları hızla yükseliyor ancak yerinde dönüşüm beklenilen hızda değil. Belediyelerimiz yerinde dönüşüm proje ruhsatlarını hızlandırdı, bu konuda belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ancak kaybettiğimiz zamanı geri kazanmamız için yerinde dönüşümü teşvik edecek adımlar atılmalı" dedi.

Yerinde dönüşüm desteğinin 2 milyon 500 bin TL'ye çıkarılması gerektiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, "Rezerv alan dışında kalan imarlı parsellerde yerinde dönüşüm için verilen 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi, toplam 1 milyon 500 bin TL destek ödemesi günümüz maliyetleri karşısında yetersiz kalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini bugün yayımladı. Verilere göre inşaat maliyet endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,24, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,94 artış gösterdi. Resmi verilerde gösteriyor ki inşaat maliyetleri ciddi oranda artış gösteriyor. Meslek komitelerimizden aldığımız bilgiye göre şu anda ortalama 120 metrekare bir dairenin maliyeti 2,5 milyon TL'nin üzerinde. ve bu maliyet her geçen gün artıyor. Hem devletimiz hem de vatandaşımız için en doğru çözüm olan yerinde dönüşümün hızlandırılması için destek miktarları artırılmalıdır. Daire başı verilen hibe ve kredi destek tutarının toplam 2 milyon 500 bin TL'ye çıkarılmasını bir kez daha talep ediyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, malatya, İnşaat, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MTSO Başkanı Sadıkoğlu, Yerinde Dönüşüm Desteğinin Arttırılmasını Talep Etti - Son Dakika

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