MTSO Başkanı, TOKİ'den Malatya firmalarına destek talep etti - Son Dakika
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Ekonomi

MTSO Başkanı, TOKİ'den Malatya firmalarına destek talep etti

MTSO Başkanı, TOKİ\'den Malatya firmalarına destek talep etti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, deprem konutlarının inşasında kullanılan malzeme ve hizmet alımlarının Malatya firmalarından yapılmasını istedi. Başkan Sadıkoğlu, depremzede firmaların devlet şirketleri tarafından desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, TOKİ'nin Malatya'da yapımı devam eden deprem konutlarında yer alan hizmetlerin şehir dışındaki firmalardan alınmasının yerine, Malatya firmalarına fırsat tanınmasını talep etti.

08.05.2024 12:08
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TOKİ'nin deprem konutlarının inşasında kullandığı malzeme ve hizmet alımını Malatya firmalarından yapmasını talep etti.

Ayağa kalkma mücadelesi veren depremzede firmaların TOKİ gibi devlet şirketleri tarafından desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "Malatya olarak 6 Şubat gibi zor bir günü yaşadık. Gerek ekonomik gerekse sosyal anlamda ayağa kalkma mücadelesi veriyoruz. Resmi rakamlara göre 27 bin 500 bağımsız işyerinin zarar gördüğü şehrimizde sadece 3 bin 500 esnafımız 21 metrekarelik konteynerlerde ticari varlıklarını sürdürme gayretinde. Binlerce şirketimizin ticari varlığını sonlandırdığını üzülerek ifade ediyorum. Ekonomik olarak büyük yaralar alan esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin yeniden ayağa kalkmak için mücadele ettiği bu dönemeçte devletimizin şefkat yüzünü daha çok görmek istiyoruz. Devletimizin birçok alanda depremzede firmalarımıza sunacağı katkılar var. Bunlardan biri de TOKİ deprem konutlarının yapım işinde alınan malzemeler ve hizmetler" dedi.

TOKİ'nin hizmet alımlarında Malatya firmalarına fırsat tanıması çağrısı yapan Başkan Sadıkoğlu, "Resmi rakamlara göre Malatya'da yapımı devam eden ve yapılması planlanan deprem konutu sayısı 40 bin 837. Şehrimizin farklı bölgelerinde TOKİ tarafından deprem konutları inşası sürüyor. TOKİ'nin şehrimize yaptığı konutlarda ihtiyacı olan birçok hizmeti şehir dışındaki firmalardan aldığını üzülerek duyuyoruz. TOKİ'nin inşaatlarında kullandığı basit bir çiviyi dahi Malatya'mızın esnafından alması, o alanda hizmet veren firmaların daha hızlı toparlanmasına büyük katkı olacaktır. Çivi sadece küçük bir örnek, daha geniş kapsamlı hizmet alımları var. Buradan ilgili ve yetkililere sesleniyoruz, deprem konutlarının malzeme alımları başta olmak üzere, temizlik ve güvenlik hizmetinde de şehrimizin firmalarına fırsat tanınmalıdır. Yıkıcı depremler sonrası şehrini terk etmeyen, istihdamını ve varlığını korumaya çalışan firmalarımız ayakta kalmaya çalışırken karşılaştıkları haksız rekabet ortamı toparlanmalarını güçlendiriyor. Bu konuda TOKİ Başkanımızla da bir görüşme sağladık, sürecin takipçisi olacağız" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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