MTSO'dan Vali Şahin ile ekonomi istişaresi - Son Dakika
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MTSO'dan Vali Şahin ile ekonomi istişaresi

18.10.2022 11:18
MTSO'dan Vali Şahin ile ekonomi istişaresi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 2 Ekim 2022 tarihinde yapılan seçim sonrası oluşan yeni MTSO Meclis Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Malatya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 2 Ekim 2022 tarihinde yapılan seçim sonrası oluşan yeni MTSO Meclis Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Malatya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

Vali Şahin, Başkan Sadıkoğlu'nu ve ziyarette bulunan MTSO Meclis Divanı ve MTSO Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ederek başarılar diledi. Başkan Sadıkoğlu, "İlimizin kalkınması ve ekonomimizin büyümesi adına atacağımız her adımda Valimizin desteğini görmeye devam edeceğimize inanıyoruz. Bizleri kabulünden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyarette, ilin ekonomisiyle ilgili istişarelerde de bulunuldu.

Ziyarette, MTSO Meclis Başkanı Hakan Er, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Çetin, Mahmuthan Kasap, Osman Yıldırım, Basri İlhan, Mustafa Duyar, Mehmet Bülbüloğlu, Özcan Dündar, Batuhan Demirel, MTSO Meclis Başkan Vekili Şemsettin Tüdün, Meclis Divanı Üyesi Cemil Yıldırım, MTSO Meclis Üyeleri Eyüp Tav ve Zeynal Taş da yer aldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MTSO'dan Vali Şahin ile ekonomi istişaresi - Son Dakika

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