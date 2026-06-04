MTSO, Mersin Ekonomisine Yön Veren Toplantı Düzenledi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Ortak Meslek Komiteleri Toplantısında meslek komitelerinin Mersin ekonomisinin dönüşümünde önemli rol üstlendiğini belirterek, son 4 yılda komitelerden gelen talepler doğrultusunda birçok yatırım ve projede ilerleme sağlandığını söyledi.

MTSO'nun 2022-2026 döneminin son Ortak Meslek Komiteleri Toplantısında konuşan Çakır, Hal Kavşağı, Nakliyeciler Sitesi, D-400 Karayolu genişletme çalışmaları ve Çeşmeli-Kızkalesi-Taşucu Otoyolu projelerinde önemli aşamalar kaydedildiğini ifade etti. İhracat kısıtlamalarının kaldırılması ve nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Çakır, meslek komitelerinin Mersin'in lobi gücüne dönüştüğünü kaydetti.

MTSO'nun yalnızca bir tescil kurumu olmadığını vurgulayan Çakır, yüksek katma değerli üretim, markalaşma ve dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, haziran ayında kapsamlı bir sanayi zirvesi düzenleyeceklerini açıkladı.

Finansmana erişimin iş dünyasının en önemli sorunlarından biri olduğunu dile getiren Çakır, özellikle KOBİ'lere yönelik desteklerin artırılması için girişimlerin sürdüğünü söyledi.

Toplantıda ayrıca görev dönemine ilişkin verileri paylaşan Çakır, 2022-2026 döneminde 1763 meslek komitesi toplantısı gerçekleştirildiğini, komitelerin 62 fuar ziyareti ve 103 etkinliğe imza attığını bildirdi.

Toplantının konuklarından Dijital İçerik Üreticisi Ozan Sihay, yapay zekanın tüm sektörler için kaçınılmaz bir dönüşüm aracı haline geldiğini belirterek, işletmelerin bu dönüşüme uyum sağlaması gerektiğini ifade etti.

Ekonomistler Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ve Burak Arzova ise küresel ekonomik gelişmeleri değerlendirerek üretimin desteklenmesi, maliyet yönetimi, nakit akışının güçlendirilmesi ve katma değerli üretime odaklanılması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulundu. Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - MERSİN