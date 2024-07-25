MTSO, Mücbir Sebep Süresinin Uzatılması ve TMO'nun Kuru Kayısı Taban Fiyatı Açıklaması İçin Girişimde Bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

MTSO, Mücbir Sebep Süresinin Uzatılması ve TMO'nun Kuru Kayısı Taban Fiyatı Açıklaması İçin Girişimde Bulundu

MTSO, Mücbir Sebep Süresinin Uzatılması ve TMO\'nun Kuru Kayısı Taban Fiyatı Açıklaması İçin Girişimde Bulundu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Mücbir Sebep süresinin uzatılması ve TMO'nun kuru kayısıda taban fiyat açıklaması hakkında hazırladıkları kapsamlı dosyaları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderdiklerini, sürecin takipçisi olduklarını söyledi. MTSO tarafından hazırlanan dosyalar, Mücbir Sebep süresinin uzatılması ve TMO'nun kuru kayısı taban fiyatı açıklaması taleplerini içeriyor. Başkan Sadıkoğlu, bu konuların takipçisi olduklarını ve girişimlerinin devam edeceğini belirtti. Ayrıca, kuru kayısıdaki fiyat istikrarsızlığını durdurabilecek en önemli etkenin TMO olduğunu vurguladı ve TMO'nun taban fiyat açıklamasını beklediklerini ifade etti.

25.07.2024 11:31
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Mücbir Sebep süresinin uzatılması ve TMO'nun kuru kayısıda taban fiyat açıklaması hakkında hazırladıkları kapsamlı dosyaları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderdiklerini, sürecin takipçisi olduklarını söyledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından hazırlanan 31 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek olan Mücbir Sebep süresinin uzatılması ve TMO'nun kuru kayısı taban fiyatı açıklaması ile ürün alımı yapması talepleri hakkında kapsamlı dosyalar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderildi.

Her iki konunun da takipçisi olduklarını ve girişimlerinin devam edeceğini belirten Başkan Sadıkoğlu, "Büyük depremler yaşamış, hem ekonomik hem de sosyal anlamda derin yaralar almış şehrimizin daha hızlı toparlanması adına ilk günden bu güne elimizi değil gövdemizi taşın altına koymuşçasına mücadele veriyoruz. Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep'in Nurdağı ile İslahiye ilçelerinde uygulanan mücbir sebep süresi 40 gün sonra sona erecek. 1 Eylül sabahı 18 aydır biriken vergi borçları ile karşı karşıya kalacak olan esnafımızın yaşayacağı depremi düşünebiliyor musunuz? Hiçbir esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin biriken borçlarını bir anda ödeyebileceği gücü şuanda yok. ya iş yerleri teslim olup ticari hayat normale dönene kadar mücbir sebep devam etmeli, ya da biriken borçlarımız bir defaya mahsus vergi affıyla silinmelidir. Alternatif çözüm önerimizi her platformda dillendiriyoruz. Konunun önemini tüm detaylarıyla anlattığımız dosyamızı Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderdik. Sürecin takipçisiyiz" dedi.

Kuru kayısıdaki fiyat istikrarsızlığını durdurabilecek en önemli etkenin TMO olduğunun altını çizen Başkan Sadıkoğlu, "Sadece şehrimizin değil ülkemizin de en stratejik tarım ürünü olan kayısımızda fiyat istikrarı sağlanması elzemdir. Son bir yılda iğneden ipliğe her şeyin fiyatı üç katına çıkmışken, geçen yıla göre kayısımızın fiyatı yarıya düşmüş durumda. Bu durum başta üreticimiz olmak üzere esnaf ve tüccarımız için tehlike arz ediyor. Bu düşüşü durdurabilecek en önemli etken TMO'nun taban fiyat belirlemesi olacaktır. TMO Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Güldal'ı ziyaretimizde de konunun ehemmiyetini izah ettik. TMO'nun ivedilikle taban fiyat açıklamasını bekliyoruz. 2020 yılında ilk ve son kez kayısı alımı yapan TMO'nun, depremden büyük zarar gören şehrimize destek olarak ürün alımı yapmasını ve üreticimizi destekleyecek bir taban fiyat açıklaması büyük önem taşıyor. Bu konuda da hazırladığımız kapsamlı dosyamızı hem Tarım ve Orman Bakanlığı'na hem de bütçe çıkarılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderdik" diye konuştu.

Başkan Sadıkoğlu, her iki konuda da şehrin siyasileri başta olmak üzere tüm dinamikleri sürece olumlu katkı sunmaya davet etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MTSO, Mücbir Sebep Süresinin Uzatılması ve TMO'nun Kuru Kayısı Taban Fiyatı Açıklaması İçin Girişimde Bulundu - Son Dakika

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