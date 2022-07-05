Mudanya'da buğday hasadı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mudanya'da buğday hasadı başladı

05.07.2022 09:33
Mudanya'da buğday hasadı başladı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde buğday hasadının başlaması dolayısıyla tarla günü etkinliği düzenlendi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde buğday hasadının başlaması dolayısıyla tarla günü etkinliği düzenlendi.

Çiftçilerin gözlem yapması ve başarılı tarım uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi amaçlanan tarla günü, Mudanya Ziraat Odasının tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti kapsamında gerçekleştirildi.

Mudanya Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Yıldız, etkinlikte yaptığı konuşmada, oda bünyesinde çalışan mühendislerle üretimi artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Program, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi'nin biçerdöver kullanarak hasadı başlatmasıyla tamamlandı.

Etkinliğe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, Marmarabirlik Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız ve Mudanya Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu, Ziraat Bankası Mudanya Şube Müdürü Soner Atmaca, Kastamonu Köy Kooperatifi Başkanı Erol Akar, Mudanya Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Aşçı ve çiftçiler katıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Bursa'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan iki kardeş tutuklandı Son dakika haberleri: Bursa'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan iki kardeş tutuklandı Son dakika haber: 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI TÜFEKLİ SALDIRIDAN DENİZE ATLAYARAK KURTULDULAR Son dakika haber: 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI TÜFEKLİ SALDIRIDAN DENİZE ATLAYARAK KURTULDULAR
Kaynak: AA

Hisarcık, Mudanya, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mudanya'da buğday hasadı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:26 Babası "Kaçırıldı" dedi, gerçek bambaşka çıktı! 17 yaşındaki Emine: Dini nikah babamın evinde kıyıldı
11:23 Tiryakileri üzen gelişme! Çay fiyatlarına zam geldi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
11:19 Bayburt'ta 'Pala Dayı'nın cesareti konuşuluyor! Ayıyı değneğiyle kovaladı
11:07 İngiliz basınından Erdoğan yorumu: Diğer NATO üyelerine şantaj yapıyor ama onun da zayıf noktaları var
10:50 Ünlü boksör çenesi kırılmasına rağmen müsabakayı kazandı! 2 ay sıvıyla beslenecek
10:48 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 983 lira seviyesinden işlem görüyor
10:47 Belde statüsünü kazanan Dodurga'da seçimlere bu olay damga vurdu: Sıfır oy alan DSP'nin adayı Namık Kaya başka adaya oy vermiş
10:36 Dolar, 16,89 TL seviyesinden işlem görüyor! Döviz kurlarında son durum...
10:31 Sıcak suya ekleyip için! Cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorununa derman oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 11:53:17. #1.11#
SON DAKİKA: Mudanya'da buğday hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement