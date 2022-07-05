Etkinliğe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ , Marmarabirlik Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız ve Mudanya Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu, Ziraat Bankası Mudanya Şube Müdürü Soner Atmaca, Kastamonu Köy Kooperatifi Başkanı Erol Akar, Mudanya Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Aşçı ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Mudanya'da buğday hasadı başladı - Son Dakika

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