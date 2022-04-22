Mudanya Esence'de incir fidanları toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Bursa'nın Mudanya ilçesinde incir üretimini artırmaya yönelik hazırlanan "İlmek İlmek İncir İlek Fidanı" adlı proje kapsamında kırsal Esence Mahallesi'nde ilek inciri fidan dikimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde sağlıklı ilek ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Aydın İncir Araştırma Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilen, Esence Köyü Kalkınma Kooperatifi'ne ait 6 dekar alanda bölgeye uygun erkenci, orta mevsim ve geçici ilek çeşitleriyle bahçe oluşturulması hedefleniyor.

Erkek inciri çeşitlerinin verim ve bölgeye adaptasyon denemesi amacıyla Esence Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim programına, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ'ın yanı sıra Aydın İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Sabahattin Abay, Mudanya Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Yıldız ve uzman personel katıldı.

Fidan dikim programında konuşan Aygül, Bursa siyah incirinin sembol ürünlerin başında geldiğini belirterek, 2018 yılında coğrafi işaret aldıklarını anımsattı.

Üretim alanı ve miktarı diğer meyvelere göre düşük olmasına rağmen ülkenin en önemli ihracat ürünlerinden biri olduğunu ifade eden Aygül, Bursa siyah incirinin toplam üretimin yüzde 50'den fazlasının ihraç edildiğini bildirdi.

Aygül, İl Zirai Karantina Müdürlüğü verilerine göre, Bursa'dan 2019 yılında 17 bin 327 ton, 2020 yılında 18 bin 260 ton ve 2021 yılında 17 bin 565 ton incir ihraç edildiğini aktardı.

Projeyle ilgili bilgi veren Aygül, Mudanya'ya uygun çeşitlerden 400 ilek incir fidanının yüzde 75'i Bakanlık bütçesi, yüzde 25'i çiftçi katkı payı ile üreticilere temin edileceğini belirterek, aynı proje kapsamında Karacabey'in Subaşı Mahallesi'nde ise toplam 50 dekarlık siyah incir bahçesinde dikimlerin yapıldığını duyurdu.

Aydın İncir Araştırma Enstitüsü tarafından temin edilen fidanların, bahçe bakım işlemlerinin il ve ilçe müdürlüklerinin teknik destekleriyle kooperatif tarafından yapılacağı öğrenildi. Katılımcılar daha sonra ilk fidanları toprakla buluşturdu.