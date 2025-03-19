Muğla 3. İdare Mahkemesi\'nden Kızılbük GYO\'ya Yürütmeyi Durdurma Kararı

Geçtiğimiz günlerde yıkım kararı ve idari para cezası ile gündeme gelen Kızılbük GYO'ya ilişkin yıkım kararı ve idari para cezalarına ilişkin yapılan itirazda, Muğla 3. İdare Mahkemesi tarafında yürütmeyi durdurma kararı verildiği açıklandı.

Mahkemenin bu kararı ile 1986 yılında onaylanan projenin bugün tekrar onaylandığı yorumlanırken konuyla ilgili kamuoyu açıklaması yapan Kızılbük GYO, "Marmaris Belediyesi 22.01.2025 tarih ve 2025/177 sayılı yıkım ve 43.059, 91 TL idari para cezasına ve encümen kararına ilişkin Muğla 3. İdare Mahkemesi 2025/350 Esas sayılı dosyası kapsamında idari işlemlerin iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açmıştık. Muğla 3. İdare Mahkemesi bugün ilgili encümen kararının yıkım ve para cezası kararı hakkında yürütmenin durdurulmasına, savunma ve ara kararı cevap süresinin 30 gün olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verdi. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları mevzuatı çerçevesinde, kamuoyuna açıklanması gereken tüm hususları şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda paylaşmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Marmaris Belediyesi, konuya ilişkin 11 Mart'ta inşaatın yıkım kararıyla ilgili yayımladığı açıklamada "Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı özelinde belediyemizce nihai mahkeme kararının verilmesi ihtimali düşünülerek yıkım ihalesi hazırlıklarına bir süredir devam edilmekte olup sonuca ulaşmıştır. Muhtemelen bir hafta içerisinde sonuçlanacak ve ihaleye çıkılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin bu kararı ile Marmaris Kızılbük GYO'nun projesi adeta yeniden onay almış olarak değerlendirildi. - AYDIN