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Muğla Bal Arısı Ekotipi yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil listesine eklendi - Son Dakika

Muğla Bal Arısı Ekotipi yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil listesine eklendi

02.02.2022 09:45
Muğla Bal Arısı Ekotipi yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil listesine eklendi

Coğrafi yayılma alanı Muğla ve Güney Batı Anadolu olan Muğla Bal Arısı Ekotipi, tescil edilen yerli hayvan ırkı listesine dahil edildi.

Coğrafi yayılma alanı Muğla ve Güney Batı Anadolu olan Muğla Bal Arısı Ekotipi, tescil edilen yerli hayvan ırkı listesine dahil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sınai mülkiyet haklarının korunması amacıyla yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil edildiği listeye Muğla Bal Arısı Ekotipi de eklendi.

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Batı Anadolu, Gazete, Tarım, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Muğla Bal Arısı Ekotipi yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil listesine eklendi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Muğla Bal Arısı Ekotipi yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil listesine eklendi - Son Dakika
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