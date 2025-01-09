Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025 için 2.5 Milyar TL\'lik Yol Yatırımı Planladı

Ekonomi

Muğla'nın 13 ilçesinde kırsaldan kıyısala sorumluluk alanında yol çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında 184 bin metre 2.kat, 18 bin metre de sıcak asfalt çalışması yaptı. 2025 yılında da yol çalışmalarına devam edecek Büyükşehir Belediyesi yollar için iki buçuk milyar bütçe ayırdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların modern ve güvenli yollarda seyahat etmesi için sorumluluk alanındaki yollarda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 13 ilçesi, 574 mahallesi olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında 2 bin 353 kilometre yol ağı bulunuyor. Bu yollarda bugüne kadar sıcak asfalt, birinci ve ikinci kat sathi kaplama, parke çalışması olmak üzere 3 bin 404 kilometre yol çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi bu yollarda 2024 yılında 202 bin metre yol çalışması yaptı.

Fethiye'ye 320 milyon TL yol yatırımı

Büyükşehir Belediyesi 2025 yılında güvenli ve modern yollar için iki buçuk milyar TL yatırım bütçesi ayırdı. 2025 yılındaki büyük yol projelerinden biri Fethiye ilçesinde yapılacak. 320 milyon TL'lik yol yatırımı ile Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkii Atatürk Caddesi ve Kayaköy Mahallesi Hisarönü - Kayaköy Yolu ile çeşitli mahallerde yol, cadde, bulvar, meydan yenileme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirecek. Turizmin önemli merkezlerinden biri olan Fethiye Ölüdeniz ve Kayaköy yolları yenilenen yüzü ile vatandaşlara hizmet verecek.

10 İlçede 345 Milyon TL'lik yol yapılacak

2025 yılında Büyükşehir Belediyesi Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Seydikemer ilçelerini kapsayan 10 ilçede toplam 345 milyon TL maliyetle kaldırım, yağmur suyu drenajı, sathi kaplama ve sıcak asfalt (BSK) imalatları yapacak.

Kötekli'nin yolları yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak ikamet ettiği Kötekli'nin yollarında da çalışma yapacak. Kötekli Mahallesinde Sıtkı Koçman Caddesi ve bağlantı yolları alt ve üst yapıları ile yenilenerek modern ve güvenli hale getirilecek.

Muğla'nın geniş bir yüzölçümüne sahip olduğunu söyleyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu büyük ve özel coğrafyada tüm vatandaşların güvenli ve modern yollarda seyahat etmesi için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. - MUĞLA