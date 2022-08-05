Büyükşehir hem üretiyor, hem işliyor - Son Dakika
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Büyükşehir hem üretiyor, hem işliyor

05.08.2022 16:04
Büyükşehir hem üretiyor, hem işliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi 4 yıl önce Menteşe'nin Yerkesik Yeniköy Mahallesinde 36 dönüm arazi üzerinde lavanta ağırlıklı tıbbi aromatik bitki üretimine devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 4 yıl önce Menteşe'nin Yerkesik Yeniköy Mahallesinde 36 dönüm arazi üzerinde lavanta ağırlıklı tıbbi aromatik bitki üretimine devam ediyor.

36 dönüm arazi 200 dönüme çıkartıldı

Muğla'da 4 yıl önce 36 dönüm arazi üzerinde başlayan lavanta üretimi Büyükşehir Belediyesinin teşvik ve destekleriyle bugün 200 dönüme yükseldi. Lavanta bahçesinde yapılan sosyal alanlar ve Yeniköy Mahallesinin evlerine çizilen lavanta figürleriyle yeni bir turizm destinasyonu yapılan bölge yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelirken lavanta bahçesinin bu yıl ki hasadına başlandı.

216 bin 353 litre yağ elde edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi hasadı yapılan lavantaları kendisine ait distilasyon tesisinde işleyerek uçucu yağ elde ediyor. Büyükşehir belediyesi yerel tohum merkezi bünyesindeki distilasyon tesisinde 2021 yılı içerisinde vatandaş, vakıf, kooperatif ve koku vadisi proje alanından gelen 10 çeşit 14 bin 74 kg tıbbi aromatik bitkiden toplam 216 bin 535 litre uçucu yağ elde edildi. Elde edilen uçucu yağın yanında kekik suyu, lavanta suyu gibi 9 bin 800 litre bitki hidrosolü üretimi gerçekleştirildi.

Lavanta ve tıbbi aromatik bitki üretiminin üreticiye büyük bir ekonomik katkı sağladığını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaşması için bilimsel yöntemlerle çiftçilere desteklerini sürdüreceklerini ve tarımın gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Gürün, "4 yıl önce başladı maceramız. 4 yıl önce burada kurulan kadınlardan oluşan kooperatif ile birlikte 36 dönümde lavanta ve tıbbi aromatik bitki üretimine başladık. 4 yıllık içerisinde çok önemli aşamalar kaydettik. 36 dönüm şu anda 200 dönüme çıktı. Çok daha fazla özellikle kadın üreticiler kendi tarlalarında bizlerin de yardımı ile onların ürünlerini değerlendirme konusunda onlarla işbirliği yaparak şu anda 200 dönümde tıbbi aromatik bitki ve lavanta ağırlıklı olmak üzere devam ediyor. Burası sadece lavanta üretilmesi, lavanta yağının çıkarılması ile ilgili değil, köyün ekonomisine de önemli bir katkı yaptı. Köy kendisini dönüştürdü, pansiyonlar oluştu. Dolayısı ile burası ziyaretçilerin ilgi gösterdiği bir alan haline geldi. Bu da köyün ekonomisine önemli bir katkı yaptı. Burada üretilen tıbbi aromatik bitki ve lavanta Distilasyon merkezinde yağları çıkarılıyor. Arzu eden üreticimize veriliyor veya Belediyemize ait MELSA satış mağazamızda, kooperatif ürünlerinin satıldığı mağazamızda satılıyor. Bunun yanında internet kanalı ile de Türkiye genelinde satışı yapılıyor" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Yerkesik, Muğla, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

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