Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da Eski Otogarı Yeniden Faaliyete Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da Eski Otogarı Yeniden Faaliyete Aldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'a diğer ilçeler ve havalimanlarından toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlayan yolcuların doğrudan şehir merkezine ulaşmaları amacıyla eski otogarı yeniden faaliyete aldı. Yeni düzenlemeyle Bodrum'a gelen araçlar aktarma yapmadan eski otogarda seferlerini tamamlayacak ve havalimanına ulaşım sağlayan yolcular da aktarma yapmadan direkt merkeze ulaşabilecek.

06.06.2024 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'a diğer ilçeler ve havalimanlarından toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlayan yolcuların doğrudan şehir merkezine ulaşmaları amacıyla, vatandaşların talebine karşılık veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, eski otogarı yeniden faaliyete aldı.

Bodrum'da toplu taşıma araçlarını kullanan yolcuları önemli derecede rahatlatacak olan değişiklik Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Bodrum'a diğer ilçelerden gelen araçlar aktarma yapmadan eski otogarda seferlerini tamamlayacak.

Bugüne kadar geçerli olan düzenlemenin yolcu ve şoför esnafı için zorluk olduğunu değerlendiren Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ilçeye seferi bulunan Özel Toplu Taşıma Araçlarının güzergah başlangıç ve bitiş noktasını yeniden Bodrum eski otogarı olarak belirledi. Yeni düzenlemeyle MUTTAŞ ve HAVAŞ araçları da eski otogarı kullanarak havalimanına ulaşım sağlayan yolcuların da aktarma yapmadan direkt merkeze ulaşmaları sağlanacak.

Özdemir; "Vatandaşların taleplerini yerine getirdik"

Vatandaşların talepleri doğrultusunda özel toplu taşıma araçlarının başlangıç ve bitiş noktasının eski otogar olarak değiştirildiğini belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdür Vekili Süleyman Özdemir "Vatandaşlarımızın ve şoför esnafımızın talepleri doğrultusunda diğer ilçelerden Bodrum'a gelen özel toplu taşıma araçlarının başlangıç ve bitiş noktası olarak Bodrum şehir merkezinde olan eski otogar olarak belirlendi" dedi.

Ünlü; " Vatandaşlar ve şoför esnafı uygulamadan memnun"

Vatandaşların yeni uygulamadan son derece memnun olduğunu söyleyen Milas Park kooperatif başkanı İsmet Ünlü " Günümüzde insanlar için en değerli şey zamandır. 2021 Haziran ayından bu güne kadar vatandaşlar Bodrum'da eski otogardan yeni otogara, oradan da havaalanına gidiyordu. Bir vatandaş iki araç değiştirmek durumunda kalıyordu. Bu sistemin yanlış olduğu belirttik. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras taleplerimiz doğrultusunda ilk ve son durak yeniden Bodrum eski otogarı oldu. Bundan hem vatandaşlarımız, hem de şoför esnafı son derece memnun kaldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Muğla Kooperatif Başkanı Tahir Özdemir "Eski uygulamadan dolayı çok sıkıntılar yaşadık. Yolcuları yeni otogara bırakıyorduk. Oradan ikinci bir dolmuşa binmek zorunda kalıyordu. Bize de tepki gösteriyorlardı. Yapılan uygulamadan herkes memnun. Yeni uygulamayı hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Yatağan Kooperatif Başkanı Cengiz Arık " Yeni sistemden bizler ve yolcularımız çok memnunuz. Önceden yolcularımızı yeni otogarda indiriyorduk. Yolcular ikinci araca binerek gidecekleri yere gidiyordu. Bu düzenlemeyle yolcular da biz de rahatladık." dedi.

Başkan Ahmet Aras "Vatandaşlar için en uygun hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Konu hakkında açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras "Mevcut uygulamada diğer ilçelerden gelen yolcular Bodrum merkezine aktarmalı olarak seyahat ediyordu. Bu da bazı sıkıntıları ortaya çıkardı. Bu konuda vatandaşlar ve esnaflarımızdan talepler aldık. Konuyu değerlendirdik ve yeni bir düzenleme yaptık. Artık Bodrum'a diğer ilçelerden gelen ÖTTA'lar aktarma olmadan güzergahlarını eski otogarda tamamlayacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak hizmetleri uygulamaya devam edeceğiz" İfadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum, Muğla, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da Eski Otogarı Yeniden Faaliyete Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
13:55 Adıyaman’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran’da CHP’yi iade-i ziyarete gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran'da CHP'yi iade-i ziyarete gidiyor
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
14:27 Türkiye’nin EURO 2024’te gruptan çıkma oranları belli oldu Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranları belli oldu
13:42 Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
13:06 Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 14:41:39. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da Eski Otogarı Yeniden Faaliyete Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement