Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da Eski Otogarı Yeniden Faaliyete Aldı

Ekonomi

Bodrum'a diğer ilçeler ve havalimanlarından toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlayan yolcuların doğrudan şehir merkezine ulaşmaları amacıyla, vatandaşların talebine karşılık veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, eski otogarı yeniden faaliyete aldı.

Bodrum'da toplu taşıma araçlarını kullanan yolcuları önemli derecede rahatlatacak olan değişiklik Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Bodrum'a diğer ilçelerden gelen araçlar aktarma yapmadan eski otogarda seferlerini tamamlayacak.

Bugüne kadar geçerli olan düzenlemenin yolcu ve şoför esnafı için zorluk olduğunu değerlendiren Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ilçeye seferi bulunan Özel Toplu Taşıma Araçlarının güzergah başlangıç ve bitiş noktasını yeniden Bodrum eski otogarı olarak belirledi. Yeni düzenlemeyle MUTTAŞ ve HAVAŞ araçları da eski otogarı kullanarak havalimanına ulaşım sağlayan yolcuların da aktarma yapmadan direkt merkeze ulaşmaları sağlanacak.

Özdemir; "Vatandaşların taleplerini yerine getirdik"

Vatandaşların talepleri doğrultusunda özel toplu taşıma araçlarının başlangıç ve bitiş noktasının eski otogar olarak değiştirildiğini belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdür Vekili Süleyman Özdemir "Vatandaşlarımızın ve şoför esnafımızın talepleri doğrultusunda diğer ilçelerden Bodrum'a gelen özel toplu taşıma araçlarının başlangıç ve bitiş noktası olarak Bodrum şehir merkezinde olan eski otogar olarak belirlendi" dedi.

Ünlü; " Vatandaşlar ve şoför esnafı uygulamadan memnun"

Vatandaşların yeni uygulamadan son derece memnun olduğunu söyleyen Milas Park kooperatif başkanı İsmet Ünlü " Günümüzde insanlar için en değerli şey zamandır. 2021 Haziran ayından bu güne kadar vatandaşlar Bodrum'da eski otogardan yeni otogara, oradan da havaalanına gidiyordu. Bir vatandaş iki araç değiştirmek durumunda kalıyordu. Bu sistemin yanlış olduğu belirttik. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras taleplerimiz doğrultusunda ilk ve son durak yeniden Bodrum eski otogarı oldu. Bundan hem vatandaşlarımız, hem de şoför esnafı son derece memnun kaldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Muğla Kooperatif Başkanı Tahir Özdemir "Eski uygulamadan dolayı çok sıkıntılar yaşadık. Yolcuları yeni otogara bırakıyorduk. Oradan ikinci bir dolmuşa binmek zorunda kalıyordu. Bize de tepki gösteriyorlardı. Yapılan uygulamadan herkes memnun. Yeni uygulamayı hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Yatağan Kooperatif Başkanı Cengiz Arık " Yeni sistemden bizler ve yolcularımız çok memnunuz. Önceden yolcularımızı yeni otogarda indiriyorduk. Yolcular ikinci araca binerek gidecekleri yere gidiyordu. Bu düzenlemeyle yolcular da biz de rahatladık." dedi.

Başkan Ahmet Aras "Vatandaşlar için en uygun hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Konu hakkında açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras "Mevcut uygulamada diğer ilçelerden gelen yolcular Bodrum merkezine aktarmalı olarak seyahat ediyordu. Bu da bazı sıkıntıları ortaya çıkardı. Bu konuda vatandaşlar ve esnaflarımızdan talepler aldık. Konuyu değerlendirdik ve yeni bir düzenleme yaptık. Artık Bodrum'a diğer ilçelerden gelen ÖTTA'lar aktarma olmadan güzergahlarını eski otogarda tamamlayacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak hizmetleri uygulamaya devam edeceğiz" İfadelerini kullandı. - MUĞLA