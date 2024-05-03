Muğla Büyükşehir Belediyesi İhalelerini Canlı Yayınlamaya Devam Ediyor

Ekonomi

2014 yılında kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Şeffaf Yönetim' anlayışı ile mal ve hizmet alım ihaleleri ve meclis toplantıları için başlattığı canlı yayın uygulamasına kesintisiz olarak devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca yapılan tüm ihaleler 2015 yılından itibaren canlı yayınlamaya başlandı ve ilk e-ihale 5 Mayıs 2021 tarihinde EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden gerçekleştirildi.

3 Ekim 2022 tarihinden itibaren tüm ihalelerin e-ihale olarak gerçekleştirilmesinin mevzuat ile zorunlu hale gelmesi ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm ihaleleri EKAP üzerinden canlı ve online olarak gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca ihale ilanlarını mevzuat açısından yayımlatılması gereken Kamu İhale Bülteni, Yerel Basın ve İnternet Haber sitesinin yanında belediyenin internet sitesinden de yayınlıyor. Yapılan ihalelerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun temel ilkeleri olan saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasına tam olarak riayet ederek şeffaf belediyecilik anlayışı benimseniyor. - MUĞLA