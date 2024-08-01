Muğla Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahallelerde Sulama Kanalı Temizliği Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahallelerde Sulama Kanalı Temizliği Yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahallelerde Sulama Kanalı Temizliği Yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 10 ilçenin 151 kırsal mahallesinde toplam 1milyon 471 bin 122 metre sulama kanalı temizliği yaptı. Ayrıca, 84 bin 590 metre uzunluğunda sulama kanalının bakım-onarımı tamamlandı ve tarımsal amaçlı sulama kooperatiflerine iş makinesi ve malzeme desteği sağlandı.

01.08.2024 15:05  Güncelleme: 15:06
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 10 ilçenin 151 kırsal mahallesinde toplam 1milyon 471 bin 122 metre sulama kanalı temizliği yaptı. Bunun yanı sıra, 84 bin 590 metre uzunluğunda sulama kanalının bakım-onarımı tamamlandı. Öte yandan tarımsal amaçlı sulama kooperatiflerine iş makinesi ve malzeme desteğinde bulundu.

Su problemi yaşamadıklarının altını çizen narenciye üreticisi İlyas Çetin, "Birkaç yıldın bu yana kurak bir mevsim yaşıyoruz. İklim ve mevsim şartlarının üzerinde sıcaklık var. Sıkıntı ve problem yaşıyoruz, ama her şeye rağmen sulamada su sisteminde bu kıtlığa, bu sorunlara rağmen herhangi bir problem yaşamadık. Sulama sisteminde herhangi bir sıkıntımız yok. Muğla Büyükşehir Belediyesinin bölgedeki görevli arkadaşlar ayağımıza kadar gelip ilgilendikleri için teşekkür ederim" dedi.

Sulama tesisi ve kanal bakım, onarımının üreticilere etkisine değinen Hamitköy Muhtarı Ramazan Çelik, "Büyükşehir Belediyemiz ustaları ve ekipleri ile bu arıkları tamirat ve tadilatını yapıyorlar. Yapmaya da devam ediyorlar. Ayrıca arık etrafında çıkan pislikleri temizleyerek vatandaşın arazisine suyun bol bir şekilde ulaşmasını sağlıyorlar. Dünyada su krizinin yaşandığı bir dönemde Muğla Büyükşehir'in bize vermiş olduğu bakım ve onarım sayesinde suyumuzu vatandaşlar bu konuda müzdarip olmamaktadır ve su sıkıntısı yaşamamaktadırlar" dedi.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Yapı Şube Müdürü Cengiz Akbulut, "Ula göletinden Döğüşbelen, Zafer ve Hamitköy mahallelerinde sulama işletmeciliğini Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapmaktayız. Buradan aldığımız suyu pompaj ile sulama kanallarına veriyoruz. Sulama kanallarından da çiftçilerimizin tarlalarının başındaki priz kapakları ile çiftçinin arazisine veriyoruz. Gerek sulama kooperatiflerine, gerek muhtarlıklarda sulama birliğinin DSİ'nin yaptığı işlerin dışındaki alanlarda gelen talepler üzerine kanalın temizliği, bakımı kapalı sistemlerdeki patlak veya tamiratların bakım ve onarımlarını da talep üzerine yapıyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahallelerde Sulama Kanalı Temizliği Yaptı - Son Dakika

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