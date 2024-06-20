Muğla Büyükşehir Belediyesi Narenciye Üreticilerini Akdeniz Meyve Sineği Sorunundan Kurtarıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Narenciye Üreticilerini Akdeniz Meyve Sineği Sorunundan Kurtarıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, narenciyede yaşanan Akdeniz Meyve sineği sorununu çözerek üreticileri ilaçlama maliyetinden kurtarıyor ve ihracata katkı sağlıyor.

20.06.2024 13:21
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Muğla'nın en önemli ihracat ürünlerinden biri olan narenciyede yaşanan Akdeniz Meyve sineği sorununu Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada yaptığı çalışmalarla çözerek üreticileri büyük bir ilaçlama maliyetinden kurtarıyor ve narenciyenin ihracatında önemli bir katkı sağlıyor. Büyükşehir ekipleri Köyceğiz ilçesinde narenciye üretiminin yüzde 70'inin yapıldığı 35 bin dekar arazide 3 bin ara konukçuda Akdeniz meyve sineğine karşı biyoteknolojik yöntemlerle tuzaklama çalışması başlattı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Akdeniz Meyve sineği çalışmalarından memnuniyetini dile getiren Zaferler Mahalle Muhtarı Sedat Ayhan geçim kaynaklarının başında narenciyenin geldiğini, ihracat için giden narenciyenin Akdeniz meyve sineği nedeni ile geri döndüğünü söyledi ve kendilerini bu sorundan kurtaran Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür etti. Muhtar Sedat Ayhan; "Bizim tarlalarımızda kayısı, şeftali, hünnap, incir ağaçlarımızdan Akdeniz meyve sineği narenciyeye sıçrıyor. Narenciyeyi ihraç ettiğimiz için bu sinek nedeni ile ürünlerimiz ihracattan dönüyor. Öncelikle bu sorunla toplu mücadele etmek lazım. Narenciyenin en yoğun olduğu bölge Döğüşbelen, Hamitköy, Zaferler mahallerimizdeki 35 bin dekar arazide portakal ağaçları var. Geçim kaynağımız da portakal" dedi.

Köyceğiz Hamitköy Muhtarı Ramazan Çelik'de Akdeniz Meyve sineği ile mücadelenin şimdi başlaması sayesinde popülasyonun engellendiğini ve büyük bir ilaçlama maliyetinden kurtulduklarını söyledi. Muhtar Ramazan Çelik; "Bu çalışmanın bu tarihte yapılması sayesinde Akdeniz meyve sineğinin popülasyonu ve üremesi engelleniyor. Böylece biz üreticiler de büyük bir ilaçlama maliyetinden kurtuluyoruz. Bunun yanında Akdeniz meyve sineği ihracatta çok önemli bir faktör. Bu çalışmalarla ürünlerimizde ilaç kalıntısı olmuyor ve ihracata elverişli mallar göndermiş oluyoruz." dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinden Ziraat Mühendisi Turgut Karagöz, bölgenin en büyük sorununun Akdeniz meyve sineği olduğunu, yaptıkları çalışma sayesinde geniş bir arazide bu sorunu çözdüklerini belirtti. Karagöz; "Köyceğiz narenciyesinin yüzde 70'i Hamitköy, Zaferler, Döğüşbelen, Toparlar mahallelerimizin alt kısmında yetişiyor. Bu bölgenin en büyük sorunu Akdeniz Meyve sineği. Biz Akdeniz meyve sineğine karşı tuzaklama çalışması yapıyoruz. Normal şartlarda 35 bin dekar arazide tuzaklama çalışması için 120 bin tuzaklama yapmak gerekiyor. Biz sahada yaptığımız çalışmalar sayesinde buna daha ekonomik bir çözüm ürettik. Arazideki ara konukçuları tespit ederek işe başladık. Bu bölgede hünnapta, incirde, kayısıda, şeftalide Akdeniz meyve sineğinin popülasyonunu arttırarak narenciyeye sıçradığını da tespit ettik. Burada tespit ettiğimiz 3 bin ara konukçuya tuzaklama çalışması yaptık ve popülasyon dinamiklerini aşağı çektik. Üreticilerimiz normal şartlarda Akdeniz meyve sineğine karşı 3-4 sefer ilaçlama yapması gerekirken bu çalışmalar sayesinde 1 sefer ilaçlama yaparak bu sorundan kurtulmaya başladı. Bu da üreticilerimizin hem doğal hem de ekonomik yönden daha temiz ve sağlam ürün almasını sağladı. Kullandığımız tuzaklar feromon tuzak ve içerisinde etkili bir ilaçla Akdeniz meyve sineğini burada tutarak üremesini engelliyor. Böylece kontrol altına almış oluyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla Büyükşehir Belediyesi Narenciye Üreticilerini Akdeniz Meyve Sineği Sorunundan Kurtarıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Narenciye Üreticilerini Akdeniz Meyve Sineği Sorunundan Kurtarıyor - Son Dakika
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