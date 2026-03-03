Muğla Büyükşehir, Muğla Kart hizmetini yerinde sunuyor - Son Dakika
Muğla Büyükşehir, Muğla Kart hizmetini yerinde sunuyor

03.03.2026 16:19  Güncelleme: 16:20
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Kart işlemlerini il genelinde yaygınlaştırarak Seydikemer, Datça, Köyceğiz ve Dalaman'da yeni basım ofislerini hizmete açtı; vatandaşlar artık kart başvuru ve temin işlemlerini diğer ilçelere gitmeden kendi ilçelerinde gerçekleştirebilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerinden yararlanmayı kolaylaştırmak amacıyla Seydikemer, Datça, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerinde Muğla Kart Basım Ofislerini hizmete açtı. Yeni düzenlemeyle birlikte daha önce işlemlerini gerçekleştirmek için diğer ilçelere gitmek zorunda kalan vatandaşlar, başvuru ve kart temin işlemlerini artık kendi ilçelerinde tamamlayabiliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, erişilebilir ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda il genelindeki Muğla Kart Basım Ofisleri hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Ofislerde 60-65 yaş arası vatandaşlar indirimli, 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ve engelli bireylerin ücretsiz Muğla Kart başvuruları alınırken, indirimli (öğrenci) Muğla Kart başvuru ve temin işlemleri de gerçekleştiriliyor. Ücretsiz ve indirimli Muğla Karta ilişkin gerekli evraklar ile detaylı bilgilere MUTTAŞ'ın resmi internet adresi (muttas.com.tr) üzerinden ulaşılabiliyor.

UKOME ofisleri de il genelinde hizmette

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ticari araç sahiplerine yönelik hizmetleri de ilçelere taşıdı. Seydikemer, Dalaman, Köyceğiz, Datça ve Milas ilçelerindeki UKOME ofislerinde araç uygunluk işlemleri ile ilgili başvuru ve denetim hizmetleri verilmeye başlandı.

Kavaklıdere ilçesinde araç uygunluk belgesi işlemleri için yerinde hizmet uygulaması başlatıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hayata geçirdiği bu uygulamalarla hem vatandaşların hem de ticari araç sahiplerinin işlemlerini daha hızlı ve erişilebilir hale getirerek yerinde hizmet anlayışını güçlendirmeyi sürdürüyor.

Başkan Aras: "Yerinde hizmet anlayışını güçlendiriyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Kartı hizmetlerinin ilçelere yayılmasının vatandaş odaklı belediyecilik anlayışının bir gereği olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Muğla'mız geniş bir coğrafyaya sahip. Vatandaşlarımızın bir kart işlemi için il merkezine ya da başka bir ilçeye gitmek zorunda kalmasını doğru bulmuyoruz. Bu nedenle hizmetlerimizi yerinde ve erişilebilir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muğla Kartı ofislerimizi ilçelerimize taşıyarak özellikle yaşlılarımızın, engelli bireylerimizin ve öğrencilerimizin işlerini kolaylaştırıyoruz. Aynı şekilde ticari araç sahiplerimizin de işlemlerini kendi ilçelerinde yapabilmesini sağladık. Amacımız, Muğla'nın her köşesinde vatandaşımıza eşit ve hızlı hizmet sunmaktır" dedi. - MUĞLA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer, Köyceğiz, Ekonomi, Dalaman, Datça, Muğla

