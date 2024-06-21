Muğla'da 2024 Sulama Sezonunda 140 Bin Dekar Tarım Arazisi Suyla Buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Muğla'da 2024 Sulama Sezonunda 140 Bin Dekar Tarım Arazisi Suyla Buluşacak

Muğla'da 1 Nisan'da başlayan 2024 yılı sulama sezonunda toplam 140 bin dekar tarım arazisinin su ile buluşması bekleniyor. Yapılacak sulu tarım ile birlikte 2024 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 1 milyar 610 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiği açıklandı.

21.06.2024 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da 1 Nisan'da başlayan 2024 yılı sulama sezonunda toplam 140 bin dekar tarım arazisinin su ile buluşması bekleniyor. Yapılacak sulu tarım ile birlikte 2024 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 1 milyar 610 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler kurum olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz. Muğla bölgesinde 1 Nisan'da başlayan sulama sezonu devam ediyor. 2023 yılı sulama sezonunda Muğla'da 140 bin dekar alan su ile buluştu. Sulu tarım ile ülkemiz ekonomisine 1 milyar 610 milyon lira katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'da 2024 Sulama Sezonunda 140 Bin Dekar Tarım Arazisi Suyla Buluşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:47 Diyarbakır’daki yangından kahreden görüntü Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu
11:28 Ermenistan, Filistin Devleti’ni resmen tanıdı Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
11:17 Rakam öyle böyle değil Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi Rakam öyle böyle değil! Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi
03:55 Diyarbakır ve Mardin’de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yaralandı Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 44 kişi yaralandı
02:36 Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı’ya dayak Dövdükten sonra restoranın önüne attılar Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı'ya dayak! Dövdükten sonra restoranın önüne attılar
10:57 Kenya’da vergi isyanı Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
10:46 Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış! Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti
09:44 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi
09:27 Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı
08:43 Diyarbakır ve Mardin’de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Diyarbakır ve Mardin'de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
08:40 Kan donduran görüntü Başıboş köpekler, yakaladıkları kediyi paramparça etti Kan donduran görüntü! Başıboş köpekler, yakaladıkları kediyi paramparça etti
00:02 EURO 2024’te İspanya, İtalya’yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
23:04 Portekiz’in yıldızından Arda Güler’e olay sözler: Fikrim yok Portekiz'in yıldızından Arda Güler'e olay sözler: Fikrim yok
22:52 Eylem Tok’un ABD’ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi Eylem Tok'un ABD'ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 12:13:26. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da 2024 Sulama Sezonunda 140 Bin Dekar Tarım Arazisi Suyla Buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement