Muğla\'da Akyaka ve çevresindeki taşınmazlar satışa çıkarıldı

Ekonomi

Muğla'nın Ula Belediyesi tarafından Gökova Körfezi kenarında yer alan sakin kent unvanlı Akyaka'da 4 işyeri, 'Leylek Köy' olarak bilinen Akçapınar'da ve Köyceğiz karayolu üzerinde yer alan Ataköy'de 2 tarla olmak üzere toplam 6 taşınmaz satışa çıkarıldı.

3 Mahalledeki taşınmazlardan Akçapınar ve Ataköy'deki 19 bin 465,21 metrekare iki tarla kapalı teklif usulü ile 40 milyon 985 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. Sakin Kent unvanlı Akyaka mahallesinde ise 4 işyeri açık teklif usulü ile satılacak. Akyaka Mahallesinde satışa çıkarılan taşınmazlardan işyeri/depo 5 milyon liradan, aynı parsel üzerindeki diğer üç işyeri de 7 milyon 250 bin TL muhammen bedelle satışa sunuldu.

Ula Ataköy Mahallesinde 2.609,25 metrekare tarla vasıflı kırsal yerleşim alanı içinde 250 m2 iki katlı bina yapımına izin verilen taşınmaz 15 milyon 700 TL muhammen bedel ile satışa çıkarıldı. Yine Ula Akçapınar Mahallesinde 16.855,96 metrekare tarla vasfında, tarımsal üretim amacı dışında kullanılmayacak, Gökova Ovası Koruma Alanı içinde yer alan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden görüş almadan inşaat ruhsatı düzenlenemeyecek arazi 25 milyon 285 bin TL muhammen bedel ile satışa çıkarıldı.

Taşınmazlar Ula Belediyesi Nail Çakırhan Toplantı Salonunda 20 Eylül 2024 tarihinde saat 14: 00 'da ihale komisyonu (Encümen) huzurunda satışları gerçekleştirilecek. Satışa çıkarılan 6 taşınmazın toplam muhammen bedeli 53 milyon 235 bin TL. - MUĞLA