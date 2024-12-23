Muğla'da Cennet Elması Üretimi İçin Destek Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da Cennet Elması Üretimi İçin Destek Projesi Başlatıldı

Muğla\'da Cennet Elması Üretimi İçin Destek Projesi Başlatıldı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kavaklıdere'deki üreticilere 5 bin adet cennet elması fidanı dağıtımı gerçekleştirerek, katma değeri yüksek ürün yetiştiriciliğini destekleme amacıyla yeni bir proje başlattı. Projenin toplam bütçesi 400 bin TL olarak belirlenmişken, fidanların yüzde 90'ı hibeli olarak sağlanacak.

23.12.2024 17:27  Güncelleme: 17:30
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Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere katma değeri yüksek ürün yetiştiriciliği konusunda desteklerini sürdürüyor. İl Müdürlüğü ekipleri, Kavaklıdere ilçesi Çayboyu Mahallesinde üreticilere cennet elması fidan dağıtımını gerçekleştirdi. 100 dekarlık bir alanda 34 üretici ile yürütülecek projede toplam 5 bin adet cennet elması fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün başlattığı ve Muğla Valiliği YİKOB tarafından da desteklenen 'Cennet Elmasının Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında Kavaklıdere'deki üreticilere fidan dağıtımı yapıldı. Etkinliğe Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ve Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir'in yanı sıra, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak Trabzon hurması olarak da bilinen ve subtropik bir meyve olan cennet elmasının, Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yetiştirildiğini ve Muğla'da da üretiminin artırılması için harekete geçtiklerini belirterek, "Kavaklıdere ilçemizin coğrafi şartları ve iklim özellikleri, cennet elmasının üretimi için uygundur. Bu nedenle, ilçede cennet elmasının üretiminin artırılması ve ticari anlamda pazarda yer edinmesini hedefledik ve projemizi hayata geçirdik. Projemize işbirlikleri ile destek olan Kavaklıdere Belediyemize ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne şükranlarımızı sunuyoruz. Kavaklıdere bundan böyle cennet elması ile de pazarda adından söz ettirecek" dedi.

Projenin 100 dekarlık bir alanda ve başlangıç itibariyle toplam 34 üretici ile yürütüleceğini kaydeden İl Müdürü Saylak, toplam 400 bin TL bütçeli çalışma kapsamında üreticilere dağıtılacak 5 bin adet fidanın yüzde 90 hibeli olarak sağlandığını belirtti. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yine aynı işbirliği çerçevesinde Kavaklıdere'de bir başka proje daha sürdürdüğünü söyleyen Saylak, "Yerli Çayboyu Fasulyesi Çeşidinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 200 kg Çayboyu fasulye tohumu, 10 dekar alanda 200 üreticiye dağıtılacak. Projenin toplam bütçesi 134 bin 200 TL olarak belirlendi. Her iki ürün de yeni tarım destekleme modeli planlı üretim kapsamında bulunması sebebiyle çiftçilerimize ilave destekler sağlayacaktır. Üreticilerimize ve ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'da Cennet Elması Üretimi İçin Destek Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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