Muğla\'da çiftçiler günü buluşması

13.05.2026 13:55  Güncelleme: 13:57
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çiftçiler Günü'nde kentteki üreticileri ağırlayarak tarımsal sorunlar, kırsal göç ve iş birlikleri üzerinde durdu. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, kırsal nüfus kaybına dikkat çekerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras çiftçilerin işini kolaylaştırma vurgusu yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla kentin emektar üreticilerini ağırladı. Kahvaltı organizasyonunda çiftçilerin sorunları, kırsaldan kente göç ve tarımsal iş birlikleri masaya yatırıldı.

Gonca Köksal Aras: "Kırsal boşalıyor"

Programda söz alan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, köylerdeki nüfus kaybına ve altyapı eksikliklerine dikkat çekti. Köylerin günden güne boşaldığını belirten Köksal Aras, şu ifadeleri kullandı: "Genç nüfus şehirlere göç ediyor, üretim yaşlılarımızın omuzlarında kalıyor. Büyükşehir yasasıyla beraber beldelerdeki imkanlar kısıtlandı; okul ve sağlık ocakları kapanma noktasına geldi. Muğla, Allah'ın her türlü güzelliği bahşettiği, yüzde 60-70'i orman olan, su kaynakları zengin bir cennet. Ancak kırsal boşaldıkça bu kıymetli topraklar talana açık hale geliyor. Bu durumu tersine çevirmek zorundayız"

Ahmet Aras: "Bizim görevimiz çiftçinin işini kolaylaştırmaktır"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyelerin temel görevinin halkın ve üreticinin önündeki engelleri kaldırmak olduğunu vurguladı. Görevi devraldıkları günden bu yana süregelen tarımsal vizyonun güçlenerek devam edeceğini belirten Aras, "Belediye her işi bizzat kendi yapan değil, halkın işini kolaylaştırandır. Çiftçinin, esnafın, şoförün derdi varsa yanında olmalıyız. Vatandaşın kazancını artırmak bizim asli görevimizdir. Muğla'da belediye ve tarım kesimi arasındaki uyum Türkiye'ye örnektir. Borsamız, Ticaret Odamız ve Üniversitemiz ile kurduğumuz iş birlikleri meyvelerini veriyor. Duyusal Analiz Laboratuvarı, Toprak Analiz Laboratuvarı ve Apiterapi Merkezi gibi projeler, birlikteliğin en somut örnekleridir. Bugün belediyelerin içinde olmadığı hiçbir alan yok; her noktada desteğimizi hissettirmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Aras, Tarımsal Hizmetler Dairesi'nin çalışmaları ve paydaş kurumlarla kurulan iyi iletişimin Muğla'yı tarımda bir marka haline getirdiğini belirtti. İlçe belediyelerinin de tarıma verdiği desteğin artmasıyla Muğla'nın üretim gücünün korunacağının altı çizildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
