Muğla'da Coğrafi İşaret Başvurusu Yapılan Sarımsak Hasadı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da Coğrafi İşaret Başvurusu Yapılan Sarımsak Hasadı Gerçekleştirildi

Muğla\'da Coğrafi İşaret Başvurusu Yapılan Sarımsak Hasadı Gerçekleştirildi

Muğla'nın Ula ilçesinde üretici emekli öğretmen Osman Gülgün'ün tarlasında gerçekleştirilen sarımsak hasadına Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak da katıldı. Ula sarımsağı, aroması ve lezzetiyle öne çıkan bir tarımsal ürün olup, Muğla'nın özgün ürünlerinden biridir. Sarımsağın daha fazla alanda yetiştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Ula'da üretimi yapılan yüksek kalitedeki sarımsak, hem Ula hem de Muğla tarım ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır.

25.05.2024 18:57
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Muğla'nın Coğrafi işaret başvurusu yaptığı ürünler arasında yer alan Sarımsak hasadı, Ula Kızılağaç Mahallesinde üretici emekli öğretmen Osman Gülgün'ün tarlasında Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak'ın da katılımı ile yapıldı.

Ula sarımsağının, aroması ve kendine has lezzeti ile Muğla'nın özgün tarımsal ürünlerinden biri olduğunu belirten İl Müdürü Barış Saylak, değerli bir gen kaynağı olan sarımsağın daha fazla alanda yetiştirilmesi için öncü olmaya çalıştıklarını söyledi.

Ulalı üretici Emekli Öğretmen Osman Gülgün, "Yaklaşık 22 yıldır eşimle birlikte çiftçilik yapıyoruz. Başladığımızda öğretmendik ve şu anda emekli öğretmeniz. Çiftçilikte temel felsefemiz, öncelikle yöremizin yerel türlerini, atalık türlerini kesinlikle korumak. Üretimimizin büyük bir kısmında kendi tohumlarımızı alıp ekim yapıyoruz. Ula sarımsağını biz 15 yıldır üretiyoruz ve ari bir tohum oluşturduk. Bunun dışında yine yöremize uygun sarı buğday, yerel mısır, yerel kabak ve benzeri birçok ürünü kendi tohumlarımızı alarak ekiyoruz. Pazar konusunda problem hemen hemen hiç yaşamıyoruz. Çünkü pazarımız bol miktarda var. Üretici olarak doğrudan tüketiciye ulaşabiliyoruz" dedi.

. 2023 yılı Kasım ayında Ula Sarımsağının yaygınlaştırılması amacıyla bir proje başlattıklarını kaydeden Saylak, 2024 yılı Mayıs ayı itibariyle başlayan hasat döneminde, dekardan ortalama bin kilogramın üzerinde ürün beklediklerini belirtti. Bilinçli üreticiler tarafından yetiştirilen yüksek kalitede Ula sarımsağının, üretim ve tanıtım çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Saylak, ürünün hem Ula, hem de Muğla tarım ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "2022 rakamlarında 850 dekarda sarımsak üretimi yapılmıştı, 2023 yılında bu rakam 780 dekara düştü. Ula sarımsağı kendine has özellikleri kendine has aroması, son derece iri taneli, hafif kırmızımsı renkli, ortasında küçük tanesi olmayan müthiş bir sarımsak. Dolayısı ile tüketime de son derece uygun. Bu çok önemli bir gen kaynağı. Ula'nın ender gen kaynaklarından birisi. Uzunca yıllardır bu zenginliklerimiz varken, bugüne kadar bu gen kaynaklarının tescillenmemesi, coğrafi işaretin alınmaması, bu yerel mirasa saygısızlık olduğunu düşünüyorum. 2022 yılından bu yana Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte tarım komitesi İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Slow Food gönüllülerimiz üreticilerimiz hep birlikte Muğla İl Tarım Müdürlüğü ekipleri ile hep beraber bu sarımsağa coğrafi işaret almak için çabalıyoruz. En iyi sarımsağı biz Ula'da yetiştiriyoruz. Yetiştiren üreticilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Tarımsal üretimi ve ticareti yapılan Ula sarımsağı, "Gökova Altın Susamı" gibi yöreye has karakteristik özellikler taşıyor. Ula ve çevresinde taze ve kuru tüketimi yapılan sarımsak, piyasada 3'erli bağ halinde ve kilosu 350-400 liradan alıcı buluyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla'da Coğrafi İşaret Başvurusu Yapılan Sarımsak Hasadı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Coğrafi İşaret Başvurusu Yapılan Sarımsak Hasadı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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