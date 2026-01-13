Fethiye-Ölüdeniz güzergâhı baştan sona yenileniyor - Son Dakika
Fethiye-Ölüdeniz güzergâhı baştan sona yenileniyor

Fethiye-Ölüdeniz güzergâhı baştan sona yenileniyor
13.01.2026 15:35  Güncelleme: 15:37
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye-Ölüdeniz bölgesinde 328 milyon TL'lik yatırımla yol, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları yürütüyor. Çalışmanın ilk üç etabı tamamlanırken, 2. etap Ovacık-Şehir içi güzergahında da çalışmalar hızla devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Fethiye- Ölüdeniz bölgesinde başlattığı yol, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları, bölgede büyük bir dönüşümle devam ediyor. 328 milyon TL'lik yatırımla yürütülen çalışmalar kapsamında 1. etap Patlangıç-Ovacık, 3. etap Hisarönü-Ölüdeniz ve 4. etap Ölüdeniz-Kayaköy yolunda asfalt çalışmaları tamamlandı. 2. Etap Ovacık-Şehir içi güzergahında ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Genel proje kapsamında 11 bin metre sıcak asfalt serimi, 4 bin 200 metre içme suyu hattı, 7 bin metre yağmursuyu hattı ve 4 bin 500 metre çelik oto korkuluk yapımı yer alıyor.

2. etapta çalışmalar devam ediyor

2. Etap Ovacık-Şehir içi kapsamında; 7 bin metre uzunluğunda yağmur suyu hattı, kaldırım düzenlemeleri, 3 bin 500 metre sıcak asfalt serimi, istinat duvarı yapımı ve dönel kavşak düzenlemeleri ile 500 metre oto korkuluk yapılıyor.

1.,3. ve 4. etap çalışmaları tamamlandı

Tamamlanan 1. etap Patlangıç-Ovacık çalışmaları kapsamında 2 bin 500 metre pmt serimi, bitümlü temel serimi, binder serimi, 2 bin 100 metre oto korkuluk ve 300 metre bordür imalatı yapıldı. Ortalama yol genişliği 15 metre oldu. Projenin 3. etabı Hisarönü-Ölüdeniz'de ise 2 bin 650 metre BSK ve pmt serimi, bin 173 metre otokorkuluk, 2 bin 200 metre içme suyu hattı, 2 bin 730 metre bordür, bin 865 metrekare parke ve 2 bin 550 metre hendek beton kaplama çalışmaları tamamlandı. 1. ve 3. etap çalışmaları kapsamında 3 bin metre motorcu dostu bariyer yapıldı. 4. etap Ölüdeniz-Kayaköy yolundaki çalışmalar kapsamında 2 bin metrelik 200'lük duktil içme suyu hattının imalatı, 2 bin 500 metre sıcak asfalt çalışması, kaldırım, yağmursuyu hattı çalışmaları tamamlandı. Bin metre otokorkuluk ve hendek betonu çalışmaları devam ediyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'yı geleceğe hazırlarken önceliklerinin güvenli, konforlu ve sürdürülebilir ulaşım altyapıları oluşturmak olduğunu, Fethiye-Ölüdeniz yolunun kentin hem turizm, hem de günlük yaşam açısından en yoğun güzergahlarından birisi olması nedeniyle bu hattı, bölgenin yaşam kalitesini yükselten bütüncül bir dönüşüm projesi olarak ele aldıklarını açıkladı.

Muğla genelindeki yol yatırımlarına da değinen Başkan Aras, 2025 yılında 2 milyar 86 milyon TL'lik yatırımla 236 bin 800 metre yeni yol yapımı ile 440 bin metre yol bakım ve onarım çalışmasını tamamladıklarını, 2026 yılında ise 4 milyar 150 milyon TL'lik bütçeyle 521 bin metrenin üzerinde yol çalışmasını hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

