Muğla'da Konut Satışı Artışı - Son Dakika
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Muğla'da Konut Satışı Artışı

Muğla\'da Konut Satışı Artışı
17.07.2026 16:34
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Haziran'da Muğla'da 1.723 konut satıldı, yabancılara en çok Birleşik Krallık vatandaşları ilgi gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Muğla'da Haziran ayında Bin 723 konut satılırken, yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada 10 konut ile Birleşik Krallık vatandaşları yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı konut satış istatistiklerine göre, Muğla'da Haziran ayında toplam Bin 723 konut satışı gerçekleştirildi. Satışı yapılan konutların 554'ünü ilk el satışlar, Bin 169'unu ise ikinci el satışlar oluşturdu. Aynı dönemde toplam 259 iş yeri satışı yapılırken, bunların 49'u ilk el, 210'u ise ikinci el olarak gerçekleşti.

Haziran ayında yabancılara yönelik satışlarda ise Muğla'da 33 konut ve 1 iş yeri olmak üzere toplam 34 taşınmaz satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 10 konutla Birleşik Krallık vatandaşları aldı. Almanya vatandaşları ise 5 konut ile en fazla konut satın alan ikinci ülke oldu. Ayrıca Avusturya, Arnavutluk, Moldova, İrlanda, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Fransa, Danimarka, Bulgaristan, Azerbaycan, Türkmenistan, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve Katar vatandaşları da Muğla'dan konut satın alan ülkeler arasında yer aldı.

Haziran ayı verileri, Muğla'nın yerli alıcıların yanı sıra yabancı yatırımcıların da ilgi göstermeye devam ettiği iller arasında olurken, ve Türkiye'de yabancılarda en fazla konut satışının yapıldığı iller arasında yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Birleşik Krallık, Ekonomi, Muğla, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'da Konut Satışı Artışı - Son Dakika

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