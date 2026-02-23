Muğla'da Su Fiyatlarındaki İndirimler Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Su Fiyatlarındaki İndirimler Sona Erdi

Muğla\'da Su Fiyatlarındaki İndirimler Sona Erdi
23.02.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da su tarifelerinde indirim uygulamaları, yasal düzenlemeler gereği sona erdi.

Muğla'nın 2014 yılında 'Bütünşehir' statüsü kazanmasının ardından köy beldelerin mahalleye dönüştürülmesi nedeniyle yasa gereği su fiyatlarındaki ücretlendirme uygulaması sona erdi. Daha önce indirimli uygulanan su fiyat tarifelerindeki indirim oranlarının yasal olarak sona erdiği açıklandı.

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde su tarifelerinde uygulanan indirimlerin sona ermesine ilişkin kamuoyunda oluşan soru işaretlerini gidermek ve vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Muğla'nın 2014 yılında 'Büyükşehir' statüsü kazanmasıyla birlikte, 6360 sayılı Kanun uyarınca köy ve belde statüsündeki yerleşim alanları mahalleye dönüştürülmüştür. Bu geçiş sürecinde vatandaşlarımızın uyumunu kolaylaştırmak adına, ilgili kanun çerçevesinde şu indirimler uygulanmıştır: Köyden mahalleye dönüşen yerlerde ise en düşük tarifenin yüzde 25'i üzerinden yüzde 75 indirimli olarak beldelerden mahalleye dönüşen yerlerde ise en düşük tarifenin yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde ücretlendirme yapılmıştır. Söz konusu indirim uygulamaları, yerel yönetimlerin insiyatifinden ziyade, 6360 ve 5216 sayılı kanunlar çerçevesinde 'geçici bir süre' için tanımlanmıştır. İlgili yasal düzenlemelerde yapılan son değişikliklerle, bu indirimli tarifelerin geçerlilik süresi 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla sınırlandırılmıştır. Yürürlükteki mevzuat uyarınca belirlenen bu sürenin dolması sebebiyle; geçmişte uygulanan yüzde 75 ve yüzde 50 oranındaki indirimler, kanun hükmü gereği sona ermiştir. İdaremizin (MUSKİ), merkezi yönetim tarafından belirlenen bu yasal düzenlemeyi tek taraflı olarak uzatma veya değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. Gerçekleştirilen tarife güncellemeleri bir kurum tercihi değil, yasalara uyum zorunluluğunun bir sonucudur. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) olarak, tüm faaliyetlerimizi şeffaflık ve hukuka uygunluk ilkeleri doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğiz" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Muğla, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'da Su Fiyatlarındaki İndirimler Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Roma, Cremonese’yi ikinci yarıda dağıttı Roma, Cremonese'yi ikinci yarıda dağıttı

15:44
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden “İBB dosyasıyla birleşsin“ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden "İBB dosyasıyla birleşsin" talebi
15:38
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 15:56:11. #.0.5#
SON DAKİKA: Muğla'da Su Fiyatlarındaki İndirimler Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.