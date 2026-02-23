Muğla\'da Su Fiyatlarındaki İndirimler Sona Erdi

Muğla'nın 2014 yılında 'Bütünşehir' statüsü kazanmasının ardından köy beldelerin mahalleye dönüştürülmesi nedeniyle yasa gereği su fiyatlarındaki ücretlendirme uygulaması sona erdi. Daha önce indirimli uygulanan su fiyat tarifelerindeki indirim oranlarının yasal olarak sona erdiği açıklandı.

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde su tarifelerinde uygulanan indirimlerin sona ermesine ilişkin kamuoyunda oluşan soru işaretlerini gidermek ve vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Muğla'nın 2014 yılında 'Büyükşehir' statüsü kazanmasıyla birlikte, 6360 sayılı Kanun uyarınca köy ve belde statüsündeki yerleşim alanları mahalleye dönüştürülmüştür. Bu geçiş sürecinde vatandaşlarımızın uyumunu kolaylaştırmak adına, ilgili kanun çerçevesinde şu indirimler uygulanmıştır: Köyden mahalleye dönüşen yerlerde ise en düşük tarifenin yüzde 25'i üzerinden yüzde 75 indirimli olarak beldelerden mahalleye dönüşen yerlerde ise en düşük tarifenin yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde ücretlendirme yapılmıştır. Söz konusu indirim uygulamaları, yerel yönetimlerin insiyatifinden ziyade, 6360 ve 5216 sayılı kanunlar çerçevesinde 'geçici bir süre' için tanımlanmıştır. İlgili yasal düzenlemelerde yapılan son değişikliklerle, bu indirimli tarifelerin geçerlilik süresi 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla sınırlandırılmıştır. Yürürlükteki mevzuat uyarınca belirlenen bu sürenin dolması sebebiyle; geçmişte uygulanan yüzde 75 ve yüzde 50 oranındaki indirimler, kanun hükmü gereği sona ermiştir. İdaremizin (MUSKİ), merkezi yönetim tarafından belirlenen bu yasal düzenlemeyi tek taraflı olarak uzatma veya değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. Gerçekleştirilen tarife güncellemeleri bir kurum tercihi değil, yasalara uyum zorunluluğunun bir sonucudur. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) olarak, tüm faaliyetlerimizi şeffaflık ve hukuka uygunluk ilkeleri doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğiz" denildi. - MUĞLA