Muğla\'da Temmuz\'da 1662 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin konut ve iş yeri satış rakamlarını açıkladı. Verilere göre Muğla'da Temmuz ayında toplam Bin 662 konut satışı gerçekleştirildi. Satışı yapılan konutların 528'i ilk el, Bin 134'ü ise ikinci el olarak gerçekleşti. Böylece Muğla'da Temmuz ayında konut satışlarının büyük bölümünü ikinci el konutlar oluşturdu.

218 iş yeri satıldı

Muğla'da Temmuz ayındaki iş yeri satışlarında da toplam 218 satış gerçekleşti. Bu satışların 41'i ilk el, 175'i ise ikinci el iş yeri satışı olarak kayıtlara geçti.

Yabancılara 30 konut satıldı

Temmuz ayında Muğla'da yabancılara yapılan konut satışları ise 30 olarak gerçekleşti. Yabancılara konut satışında Birleşik Krallık vatandaşları 13 konutla ilk sırada yer aldı. Birleşik Krallık'ı 3 konutla Ukrayna, 2'şer konutla Rusya Federasyonu ve İtalya takip etti.

Kalan satışlar ise Polonya, Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Mısır, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya ve Belçika başta olmak üzere farklı ülke vatandaşlarına yapıldı.